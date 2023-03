Google ha annunciato che nelle prossime settimane prevede di aggiornare il design di Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni per allinearsi maggiormente al suo stile Material Design 3.

Il nuovo aspetto prende molti spunti dal restyling di Gmail con alcune tonalità più scure per elementi come la barra degli strumenti e i commenti per farli risaltare sullo sfondo bianco di un documento e il pulsante “Condividi” che ora è più arrotondato.

Google rinnova l’interfaccia di Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive

Ecco come apparirà Google Documenti con le modifiche apportate dalla società.

Qui sotto un esempio della nuova interfaccia di Google Drive in azione.

Google sta inoltre aggiungendo il supporto per le smart chip annunciate a ottobre per consentire l’integrazione di app di terze parti direttamente nei documenti, in modo simile a Notion e Coda.

Queste app includono Atlassian, Asana, Figma, Miro, Tableau e ZenDesk che saranno disponibili nelle prossime settimane, tuttavia Google ha lanciato anche alcune nuove chip intelligenti, tra cui cronometro, votazione con emoji e invito al calendario per Documenti, oltre a un pratico chip di scelta rapida per la data in Fogli.

Recentemente il colosso di Mountain View ha aggiunto la possibilità di modificare i file PDF con Google Drive e la facoltà di tracciare le spedizioni in Gmail.