Lenovo ThinkPhone è stato uno dei primi smartphone ad essere lanciati quest’anno, presentato dal produttore asiatico in occasione del CES 2023 di Las Vegas.

Si tratta di un dispositivo che si caratterizza per specifiche da fascia alta ed è prettamente dedicato ad un’utenza business.

Tra le sue principali caratteristiche troviamo:

un display OLED da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz, il tutto con la protezione garantita dal vetro Gorilla Glass Victus

un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 GB o 12 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con OIS, sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e sensore da 2 megapixel per la profondità di campo

una scocca con certificazioni MIL STD 810 e IP68

e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 68 W oltre che alla ricarica wireless a 65 W)

Android 13 con varie personalizzazioni software

Gli sfondi di Lenovo ThinkPhone

Come spesso accade all’arrivo di un nuovo smartphone, anche per Lenovo ThinkPhone in Rete sono stati pubblicati i suoi sfondi ufficiali, dedicati a chi è sempre alla ricerca di nuove immagini con cui personalizzare i propri dispositivi.

In particolare, lo smartphone di Lenovo contiene quattro esclusivi sfondi ThinkPhone, che si aggiungono a molti altri che abbiamo già visto su altri dispositivi Motorola. Inoltre, ThinkPhone include anche 11 sfondi perfetti per l’uso su un computer o laptop.

Iniziamo dagli sfondi statici:

Quella che segue, invece, è la galleria di sfondi che possono essere utilizzati anche sullo schermo di un computer:

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare uno o più di questi sfondi, oltre agli altri già visti su precedenti smartphone di Motorola, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà sulla pagina dedicata:

Scarica gli sfondi di Lenovo ThinkPhone

