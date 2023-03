Su Amazon sono disponibili un paio di interessanti offerte sui robot aspirapolvere ECOVACS: gli sconti riguardano i modelli DEEBOT N8 e N8+, entrambi 2-in-1 in grado non solo di aspirare il pavimento, ma anche di lavarlo. Vediamo come approfittare dell’iniziativa.

ECOVACS sconta due robot aspirapolvere 2-in-1 su Amazon

ECOVACS DEEBOT N8 e N8+ sono due aspirapolvere robot dalle funzionalità simili, ma diversi sotto alcuni aspetti chiave. Entrambi offrono una struttura circolare con scocca superiore in plastica opaca bianca, con pulsante di avvio e la classica “torretta” con sensore laser per la rilevazione degli ostacoli e la mappatura. La principale differenza tra i due modelli consiste nella stazione di ricarica auto-svuotante, presente solamente per il modello “Plus”. Con il modello N8 la cassetta contieni polvere va svuotata dopo qualche ciclo di pulizia, mentre la stazione di N8+ offre una maggiore tranquillità sotto questo punto di vista (anche se necessita del cambio dei sacchetti).

Tutti e due i modelli sono compatibili con l’app ECOVACS HOME, disponibile gratuitamente per gli smartphone Android attraverso il Google Play Store, che consente di gestire la pulizia e configurare gli aspirapolvere. Grazie alla compatibilità con Google Home, Google Assistant e Alexa, è possibile usare la voce per impartire alcuni comandi. Entrambi offrono un sistema lavapavimenti OZMO, grazie al quale possono aspirare e lavare allo stesso tempo diversi tipi di pavimento, come piastrelle, marmo, legno e moquette, con 4 livello d’acqua regolabili.

ECOVACS DEEBOT N8 è stato lanciato al prezzo consigliato di 399 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a 269 euro, con spedizione compresa (con consegna anche in un giorno se siete abbonati Prime). DEEBOT N8+ viene proposto con un listino di 599 euro, ma potete approfittare in queste ore di uno sconto di più di 200 euro, che fa scendere il prezzo a 379 euro. Se siete interessati potete cliccare sui link qui in basso.

Acquista ECOVACS DEEBOT N8 in offerta

Acquista ECOVACS DEEBOT N8+ in offerta

Leggi anche: Recensione ECOVACS DEEBOT X1 E Omni, non il solito robot aspirapolvere