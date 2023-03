Google Chrome non è solo il browser predefinito dell’azienda, ma è anche uno dei più apprezzati e utilizzati nel panorama odierno; consapevole di ciò, Google investe svariate risorse per migliorare il proprio browser, tentando al contempo di porre rimedio a quelli che sono i problemi più noti del software in questione, ovvero l’utilizzo delle risorse.

Di recente l’azienda ha rilasciato novità in merito alla migliore gestione di memoria ed energia, in futuro sembra che verrà introdotta un’altra novità collegata all’utilizzo della memoria.

Google cerca di ottimizzare quanto più possibile il browser Chrome, fornendo nuovi strumenti di monitoraggio agli utenti

Per quel che concerne l’ottimizzazione del consumo della batteria da parte di Chrome, di recente è stato rilasciato un aggiornamento dedicato per il momento solo ai MacBook (ma in arrivo anche per Windows e Linux); i test sono stati condotti utilizzando la versione 110.0.5481.100 di Chrome per macOS ed hanno permesso attraverso l’ottimizzazione di sistemi come la compressione della memoria e i timer JavaScript, di aumentare la durata della batteria dei MacBook durante la navigazione sul Web o la visione di video su YouTube.

Tornando alla funzione Memory Saver, questa attualmente consente all’utente di sapere quanta memoria è stata liberata quando Chrome ha posticipato automaticamente una scheda sul computer. Ora però è stato individuato un nuovo commit di Chromium Gerrit grazie al quale possiamo farci un’idea di una futura novità in arrivo sul browser.

According to a new prototype on Gerrit, Chrome's hover cards *could soon show you how much memory a tab is using:https://t.co/ERwYdqZmwP Something like this (mockup): pic.twitter.com/S5FywklioM — Leopeva64 (@Leopeva64) March 3, 2023

Come potete notare dunque, sembra che con un futuro aggiornamento verrà introdotta la possibilità di visualizzare il quantitativo di memoria utilizzato da ogni singola scheda, semplicemente passando con il mouse sopra essa; in realtà al momento è già possibile visualizzare queste informazioni, sia dal menù a tre puntini seguendo il percorso Altri strumenti -> Task manager, sia attraverso la combinazione di tasti Maiusc + Esc. L’implementazione della nuova funzionalità renderebbe il tutto più comodo e immediato, ma resta da vedere come verrà introdotta visto che quanto vedete sopra, dal punto di vista estetico, è solo un’ipotesi dell’autore del post.

La funzione è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo, segno di come potrebbe volerci del tempo prima di vederla rilasciata in forma stabile, si presume che possa essere introdotta qualche ulteriore novità nella versione beta di Chrome 112 prevista per i prossimi giorni; ne sapremo sicuramente di più a breve.

Potrebbe interessarti anche: In arrivo un modo più rapido per chiudere le schede su Google Chrome