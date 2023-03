Qualche mese fa, la speranza in una redenzione di OnePlus in materia di aggiornamenti era stata riaccesa dall’annuncio di un supporto software prolungato — anche se solo per alcuni modelli — a far data dal 2023, tuttavia il produttore cinese non ci ha messo molto a ricascare in vecchie — pessime — abitudini: numerosi utenti possessori del top di gamma OnePlus 10 Pro sono sul piede di guerra perché, a poco meno di sei mesi dal relativo annuncio, stanno ancora aspettando l’aggiornamento ad Android 13.

Che fine ha fatto Android 13 per OnePlus 10 Pro?

Sono passati all’incirca sei mesi dal rilascio ufficiale di Android 13 da parte di Google per gli smartphone della serie Pixel; a quell’annuncio, OnePlus aveva risposto in maniera molto tempestiva: già prima della fine del mese di settembre 2022 aveva preso il via il roll out del major update comprensivo della nuova versione di Android e della OxygenOS 13 per il top di gamma OnePlus 10 Pro. Peccato che ai proclami non siano seguiti i fatti: stando alle numerose segnalazioni che pullulano online, tanti possessori del modello menzionato stanno ancora aspettando (poco) pazientemente il suddetto aggiornamento.

Il 21 settembre 2022, in sede di annuncio del roll out, OnePlus aveva chiarito immediatamente che i primi utenti a ricevere l’aggiornamento sarebbero stati quelli iscritti al programma beta dedicato, mentre per tutti gli altri ci sarebbe stato il consueto rilascio progressivo. Ebbene, in questo caso il produttore cinese pare essersela presa particolarmente comoda.

La situazione è stata esaminata in maniera dettagliata in un thread aperto sul forum ufficiale della casa cinese, dove è possibile leggere anche una timeline precisa delle varie vicende riguardanti il rilascio di Android 13 con OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro. Il cuore del problema pare individuabile nel programma di rilascio quantomeno discutibile di OnePlus: appena pochi giorni dopo il primo rilascio della OxygenOS 13, il produttore aveva provveduto ad aggiornare anche la OxygenOS 12; ebbene, gli utenti che avevano installato quest’ultimo aggiornamento sul proprio dispositivo non hanno mai visto arrivare Android 13. Nei mesi successivi, il produttore ha rilasciato vari altri aggiornamenti, tuttavia anche sulla loro disponibilità ci sarebbero degli appunti da fare: mentre alcuni utenti sono passati tempestivamente alla versione software più recente, tanti altri sono rimasti fermi al palo e si ritrovano persino con patch di sicurezza vecchie di alcuni mesi.

Ad indispettire ulteriormente i possessori di OnePlus 10 Pro è altresì il silenzio di OnePlus sulla questione: l’ultima posizione espressa dal produttore parla di due percorsi disponibili per gli utenti: il primo consistente nel passare subito ad Android 13, il secondo legato alla scelta da parte dell’utente di continuare ad utilizzare Android 12. Ecco la dichiarazione ufficiale:

“Questo è del tutto normale. Il lancio della OOS 13 prevede un rilascio incrementale e durante questo periodo il team continuerà a rilasciare nuove build della OOS 12 per gli utenti. Ciò avviene al fine di garantire la sicurezza del sistema e la user experience dei dispositivi degli utenti che utilizzano ancora OOS 12”.

Lo scenario tratteggiato era chiaramente interpretabile come momentaneo, peccato che nel frattempo siano trascorsi quasi sei mesi e che diversi acquirenti di uno smartphone con un listino ufficiale da poco meno di 1.000 euro siano tuttora in attesa di una risposta: i dispositivi sono fermi a versioni software datate e dal produttore non arrivano indicazioni chiare su come risolvere la situazione. Come se non bastasse, pare anche che il caso di OnePlus 10 Pro sia il più eclatante — alla luce del posizionamento del dispositivo —, ma non l’unico: anche altri smartphone marchiati OnePlus si trovano in una situazione simile.

Parlando di soluzioni, una potrebbe effettivamente consistere nel sideload dell’aggiornamento desiderato, anche se non è detto che tutti gli utenti sappiano come procedere. Insomma, cara OnePlus, le promesse non bastano: c’è ancora parecchio lavoro da fare.

