C’è da riconoscere il merito al team di sviluppatori di Samsung di essere costantemente impegnato in un lavoro di aggiornamento dei vari dispositivi dell’azienda e nelle scorse ore la nuova interfaccia One UI 5.1 è sbarcata su altri tre device: stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S7 e Galaxy A52 5G.

L’interfaccia One UI 5.1 continua a diffondersi

Iniziando dalla serie Samsung Galaxy Tab S8, l’aggiornamento in questione è stato segnalato in Svizzera e in altri Paesi europei e ha un “peso” di circa 1,87 GB.

L’update in questione porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2023 ed è disponibile per tutti e 3 i modelli della serie:

Samsung Galaxy Tab S8 -> X700XXU3BWB4

Samsung Galaxy Tab S8+ -> X800XXU3BWB4

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra -> X900XXU3BWB4

Passando alla serie Samsung Galaxy Tab S7, l’aggiornamento che porta One UI 5.1 è già stato rilasciato in diversi Paesi, Italia inclusa (a cui si aggiungono Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Polonia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovenia, Austria, Germania ed altri ancora).

La nuova versione del firmware è contraddistinta dalla sigla TxxxXXU2DWB2.

Infine, la nuova interfaccia del colosso coreano è arrivata anche su Samsung Galaxy A52 5G: il relativo aggiornamento ha un “peso” di circa 1,1 GB e porta il software alla versione A526BXXU2EWB1.

L’update in questione porta con sé anche le patch di sicurezza di febbraio 2023 e la sua disponibilità è stata segnalata in Belgio e in Olanda.

Tra tra le principali novità di One UI 5.1 vi sono importanti miglioramenti per la Fotocamera, la Galleria e la gestione delle applicazioni in Multitasking, un nuovo widget Meteo dinamico e un nuovo widget per la batteria dei dispositivi connessi.

Come installare l’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente disponibile per il vostro smartphone, sarà lo stesso sistema a segnalarvelo attraverso un’apposita notifica.

I più impazienti hanno sempre la possibilità di provare ad effettuare una ricerca manuale della sua disponibilità, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione Aggiornamento software.

Potrebbe interessarti anche: le migliori novità di One UI 5.1 su Samsung Galaxy S23