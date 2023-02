Lo Xiaomi 13 Lite compare sul portale del rivenditore tedesco CyberPort.de e ci consente di scoprire praticamente ogni segreto sul suo conto, dalle specifiche, alle immagini, al prezzo europeo di vendita.

Lui sarà il terzo membro della famiglia Xiaomi 13, andandosi ad aggiungere come “one more thing” all’evento di lancio dei due fratelli, già ufficiali da un paio di mesi in Cina e vittime di altre recenti fughe di notizie che li hanno anticipati nelle loro vesti destinate al mercato globale.

Xiaomi 13 Lite: trapelano altre immagini e le sue specifiche

Sappiamo ormai praticamente tutto dello Xiaomi 13 Lite, smartphone Android di fascia media che andrà ad ampliare la serie affiancando gli Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, già ufficializzati in Cina lo scorso 11 dicembre, nel loro debutto globale.

Il piccolino di casa, tuttavia, non sarà un dispositivo del tutto nuovo ma sarà, come già noto, il rebrand dello Xiaomi CIVI 2, uno smartphone che il colosso cinese vende soltanto sul mercato di casa.

Il portale di un rivenditore tedesco ha condiviso le pagine prodotto di tutti e tre gli smartphone che Xiaomi presenterà tra pochi giorni, permettendoci di scoprire le immagini e le specifiche di quello che è l’unico inedito (anche se, come anticipato, non è proprio così) tra i tre modelli.

Le pagine relative al prodotto Xiaomi 13 Lite sono state prontamente rimosse ma siamo riusciti a recuperare le immagini grazie alla cache salvata dall’indicizzazione di Google; pertanto, ecco le immagini stampa dello smartphone in colorazione rosa, che si vanno ad aggiungere a quelle già trapelate in precedenza (che vi mostriamo in un’altra galleria più avanti nell’articolo).

Dal punto di vista del design, lo Xiaomi 13 Lite è caratterizzato da un corpo molto sottile (circa 7,2 mm) e dalla presenza di bordi curvi, sia all’anteriore (display) che al posteriore. Un’altra peculiarità è data dalla pillola ovale presente nella parte alta, al centro, del display: all’atto pratico, serve per ospitare una doppia fotocamera anteriore (grandangolare + ultra-grandangolare per i selfie di gruppo); in fin dei conti, potrebbe strizzare l’occhio alla Dynamic Island di Apple.

Dal punto di vista delle specifiche, lui sarà uno dei primi smartphone dotati dello Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm ad arrivare dalle nostre parti: sicuramente, questa è una buona notizia perché si cambia musica rispetto al vecchio (seppur molto affidabile) Snapdragon 778G che ha spinto i due modelli precedenti.

Infine, qualora le informazioni trovassero riscontro, è triste scoprire che lo smartphone arriverà sul mercato con la MIUI 13 basata su Android 12 e non sulla più recente MIUI 14 basata su Android 13.

Presunta scheda tecnica

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa dello Xiaomi 13 Lite, trapelata attraverso la pagina del prodotto sul sopra-citato portale del rivenditore tedesco.

Dimensioni: 159,2 x 72,7 x 7,23 mm

x x Peso: 172 grammi

Display: AMOLED da 6,55” FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Frequenza di regolazione della luminosità: 1920 Hz Luminosità di picco: 1000 nit Supporto a: HDR10+ , Dolby Vision Protezione: Corning Gorilla Glass 5

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 662

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore: tripla con flash LED (dual tone) Sensore principale (Sony IMX766) da 50 MP (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 20 MP (f/2.2) con angolo di visione a 115° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED (dual tone) Fotocamera anteriore: doppio sensore da 32 MP (grandangolare e ultra-grandangolare)

(grandangolare e ultra-grandangolare) Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G, Dual VoLTE

(due Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G, Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS (dual-band, L1+L5), IR , NFC , USB Type-C

(802.11 ax), , (dual-band, L1+L5), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Disponibilità e possibili prezzi dello Xiaomi 13 Lite

Lo Xiaomi 13 Lite verrà presentato al mondo assieme alle varianti global dei suoi fratelli maggiori Xiaomi 13 e 13 Pro, a ridosso del Mobile World Congress 2023: l’evento di lancio è ufficialmente in programma per il prossimo 26 febbraio, quando qui in Italia saranno le ore 16:00; mancano appena 5 giorni.

The #Xiaomi13Series dual-flagship is waving at you, see you at the #XiaomiLaunch! Any questions about #BehindTheMasterpiece? ✍️⬇️ 🗓Live on Feb 26th, 16:00 (GMT+1) 🟠📷🔴 loading… — Xiaomi (@Xiaomi) February 20, 2023

Il piccolino di casa dovrebbe arrivare nelle colorazioni Rosa, Nero e Blu, con un prezzo di listino, per quanto concerne l’Europa, fissato a 499,90 euro in configurazione 8+128 GB e a 549,90 euro in configurazione 8+256 GB.

Sulla carta, lui va a migliorare sensibilmente il predecessore Xiaomi 12 Lite che, ormai, si trova ad un prezzo decisamente più contenuto: vedremo quale dei due smartphone uscirà vincitore da questa potenziale sfida interna.

Di altra pasta rispetto a lui, saranno Xiaomi 13 e 13 Pro che dovrebbero partire, rispettivamente, da 999 euro e 1299 euro nella configurazione base di memorie. Va comunque sottolineato che i prezzi italiani potrebbero leggermente differire da quelli suggeriti.

