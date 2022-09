Dopo gli ultimi rumor di qualche giorno fa, e dopo avervi mostrato alcune immagini trapelate, Xiaomi Civi 2 viene presentato ufficialmente in Cina; si tratta del primo smartphone Android con un design della parte frontale fortemente ispirato agli ultimi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max di Apple, dotato di un’alloggiamento per le fotocamere anteriori a forma di pillola. Scopriamo insieme di più.

Xiaomi Civi 2 è ufficiale, con doppia fotocamera selfie da 32 MP

Il design generale di Xiaomi Civi 2 riprende le linee della serie Xiaomi 12, sulla parte posteriore presenta un’isola rettangolare che ospita il comparto fotografico principale e il flash LED. Ciò che invece cambia rispetto alla gamma 12 del colosso è la parte frontale, dove trova spazio un foro a forma di pillola nella parte centrale del display per ospitare le due fotocamere selfie (qualcuno ha detto Dynamic Island?).

La smartphone ha uno spessore di 7,23 mm e un peso di 171,8 grammi, sarà disponibile in quattro colorazioni standard (bianco, nero, rosa e blu) nonché in una versione speciale firmata Hello Kitty, di colore bianco con motivi personalizzati.

La parte anteriore del dispositivo presenta un display AMOLED da 6,55 pollici, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (FHD+) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; lo schermo supporta inoltre una luminosità di picco di 800 nit. Il pannello, dotato di sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato, copre il 100% della gamma di colori DCI-P3, può riprodurre contenuti HDR (Dolby Vision, HDR10, HDR10+) ed è protetto da un vetro Gorilla Glass 5.

Sotto il cofano a muovere il tutto è presente il processore Snapdragon 7 Gen 1 che può contare su un sistema di raffreddamento a liquido VC personalizzato in acciaio inossidabile da 2387 mm² insieme a 6200 mm² di grafite; diversi inoltre i tagli disponibili di memoria RAM LPDDR4x e storage interno UFS 2.2, il tutto alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W. Arriverà sul mercato con interfaccia proprietaria MIUI 13, basata su Android 12, dunque per l’ultima versione del robottino bisognerà attendere un futuro aggiornamento.

Per quel che concerne il comparto fotografico principale, questo ha una configurazione a tripla fotocamera, composto da un sensore primario Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un’unità ultra-wide Sony IMX376K da 20 MP e un sensore macro GalaxyCore GC02M1 da 2 MP. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, Xiaomi Civi 2 presenta due fotocamere selfie da 32 MP: il sensore principale supporta l’autofocus, mentre il sensore secondario è dotato di un obiettivo ultra grandangolare da 100°.

Lato connettività lo smartphone può contare su uno slot dual-SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC e USB Type-C; tra le altre funzionalità si annoverano altoparlanti stereo doppi supportati da Dolby Atmos, motore di vibrazione lineare e sensore a infrarossi.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Display da 6,55 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, luminosità fino a 1000 nit, HDR10+, Dolby Vision, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 662

8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) di memoria oppure 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB (UFS 2.2) di memoria

Doppia SIM (nano + nano)

MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, apertura f/1.8, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 20 MP 115° con apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale AF da 32 MP con fotocamera principale f/2.0, fotocamera secondaria ultra grandangolare da 32 MP 100°, flash Quad LED con temperatura multicolore

Sensore di impronte digitali in-display, sensore a infrarossi

USB Type-C, altoparlanti doppi, Dolby Atmos

Dimensioni: 159,2×72,7×7,23; Peso: 171,8 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Civi 2 è disponibile da oggi per la vendita al dettaglio in Cina, con i seguenti prezzi:

8 GB + 128 GB al costo di 2.399 yuan (circa 348 euro)

8 GB + 256 GB al costo di 2.499 yuan (circa 362 euro)

12 GB + 256 GB al costo di 2.799 yuan (circa 405 euro)

Xiaomi non ha ancora dato una conferma ufficiale ma, stando a precedenti rumor, sembra che Xiaomi Civi 2 potrà essere commercializzato anche al di fuori della Cina anche se, nei mercati internazionali, sarà probabilmente venduto con un altro nome, magari come Xiaomi 12 Lite NE.

