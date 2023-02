Xiaomi ha scelto di sfruttare il Mobile World Congress 2023 di Barcellona per lanciare la versione globale della serie Xiaomi 13, che dovrebbe contare su tre modelli: a quello base, infatti, si dovrebbero affiancare le versioni “Pro” e “Lite”.

In attesa dell’evento di lancio, in programma per il 26 febbraio, il colosso cinese ha già confermato che i suoi nuovi smartphone potranno contare su fotocamere realizzate in collaborazione con Leica.

Le ultime anticipazioni sulla serie Xiaomi 13

Nelle scorse ore un nuovo interessante contributo per chi attende con impazienza la serie Xiaomi 13 è arrivato dal popolare leaker Sudhanshu Ambhore, che su Twitter ha pubblicato una galleria di immagini rendering degli smartphone e svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi di partenza e le colorazioni.

Iniziamo da Xiaomi 13 Lite 5G, che sul mercato dovrebbe arrivare a 499 euro in nero, blu e rosa:

Passando a Xiaomi 13, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di partenza di 999 euro e dovrebbe essere disponibile in 3 colorazioni (nera, verde e bianca):

Per quanto riguarda Xiaomi 13 Pro, infine, lo smartphone dovrebbe avere un prezzo ufficiale di 1.299 euro e le colorazioni disponibili dovrebbero essere due (nera e bianca):

Potete trovare tutta la galleria con le immagini degli smartphone della serie Xiaomi 13 seguendo questo link.

Tra i punti di forza di Xiaomi 13 e 13 Pro, oltre al comparto fotografico, vi saranno un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un ampio display rispettivamente da 6,3 pollici (con tecnologia AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz) e da 6,73 pollici (con tecnologia LTPO OLED, risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire se le indiscrezioni sui prezzi dei tre modelli saranno confermate e quando i suoi nuovi smartphone arrivereranno effettivamente sui mercati europei (probabilmente a marzo), dove se la dovranno vedere con i telefoni della serie Samsung Galaxy S23.

