Sempre più spesso la scelta di un nuovo smartphone ricade su un dispositivo di fascia media e questo le aziende l’hanno capito, sfidandosi a colpi di caratteristiche tecniche. Anche per il produttore cinese è arrivato quindi il momento di lanciare sul mercato il dispositivo più economico della nuova famiglia, Xiaomi 12 Lite.

Avevamo davvero tantissime aspettative su questo smartphone che, viste le premesse basate sui modelli dello scorso anno, poteva davvero essere un best buy di questo autunno. Scopriamo di più sul dispositivo all’interno della nostra recensione completa.

Video Recensione Xiaomi 12 Lite

Design & Ergonomia

Xiaomi 12 Lite riprende molti dei tratti distintivi della famiglia precedente Xiaomi Mi 11 Lite e Xiaomi 11 Lite 5G Ne, migliorandoli per adattarsi all’ultima generazione di smartphone del produttore. E’ il dispositivo che non ti aspetti, perché guardandolo sembra davvero di una fascia più alta.

Le linee decise e squadrate le stiamo vedendo molto spesso sui dispositivi Xiaomi, anche nelle sue varie declinazioni e sub brand e non potevano quindi mancare anche su questo 12 Lite. Il frame laterale è in plastica a differenza della back cover, ma specialmente in questa colorazione non si direbbe affatto.

La back cover è in vetro e ci sono piaciuti molto i riflessi che è in grado di regalare quando ci troviamo sotto fonti luminose. Frontalmente invece c’è uno dei cavalli di battaglia più utilizzati dall’azienda durante le fasi di lancio, il display. Si tratta di un’unità da 6.55” AMOLED con una profondità colore di 12 bit e un refresh rate non adattivo di 120 Hz. Si tratta indubbiamente di uno dei migliori pannelli in questa fascia di prezzo, con colori accesi e contrasti ottimi, peccato solo per un paio di aspetti.

La luminosità è infatti di 950 nits di picco, scarsi in determinate situazioni di utilizzo, specialmente nelle giornate ultra soleggiate dei mesi più caldi. Il secondo neo è che essendo i 120 Hz non adattivi ne risente inevitabilmente la batteria. Anche in questo caso, contrariamente a quanto visto nella recensione di Poco M5 il sensore di prossimità non è presente, con tutte le problematiche del caso.

Hardware & Prestazioni

Sotto al cofano di Xiaomi 12 Lite troviamo un Qualcomm Snapdragon 778G con 8GB di memoria RAM e 256 GB di storage, quindi caratteristiche di tutto rispetto. Infatti a livello prestazionale non possiamo assolutamente lamentarci, tutto gira fluido e senza alcun tipo di impuntamento in tutte le operazioni quotidiane, da quelle più facili a quelle leggermente più complesse come ad esempio l’editing di un video.

Funzionalità

A bordo di Xiaomi 12 Lite troviamo l’ultima MIUI 13, la solita di sempre ma che negli ultimi anni sta migliorando, perdendo leggermente il suo carattere “orientale” per offrire un’esperienza più stock ma comunque ampiamente personalizzabile. La caratteristica più importante di questo software è ovviamente la fluidità che permette un utilizzo rapido delle varie funzioni.

Nel menu delle impostazioni permangono le varie funzioni di personalizzazioni come i Temi ma anche le funzioni di utilità come la modalità gaming, la possibilità di sdoppiare le app per utilizzare più account di social e giochi e via dicendo.

Fotocamera

Qui i numeri si fanno importanti, il sensore principale di questo Xiaomi 12 Lite è infatti un 108 megapixel. Non dimenticatevi però di attivare l’opzione per lo scatto alla massima risoluzione, perché altrimenti vi ritroverete con una normalissima foto da 12 megapixel.

Gli altri due sensori a disposizione sono decisamente deludenti, 8 megapixel per la grandangolare e 2 megapixel per la macro. Per i video la massima risoluzione è 4K 30 fps con il sensore principale e solo 1080P con la grandangolare.

Nel complesso si tratta di un valido camera phone, le foto che realizza sono brillanti e con un buon livello di saturazione, nitide e di impatto. La ultra grandangolare rappresenta ovviamente l’anello più debole in quanto è il solito sensore da 8 megapixel che ritroviamo quasi su ogni altro smartphone che si limita a fare il compitino, davvero un peccato. Idem il sensore macro da 2 megapixel. Il giudizio è lo stesso anche per gli scatti in notturna utilizzando la modalità notte, buoni col sensore principale, deludenti con la ultra grandangolare.

Batteria

La batteria di Xiaomi 12 Lite è una 4300 mAh con ricarica rapida da 67W che permette di caricarlo in circa 40 minuti. A livello di autonomia abbiamo fatto circa 5h di display attivo a fronte di una giornata di utilizzo non particolarmente parsimoniosa. Peccato manchi la ricarica wireless che in questa fascia di prezzo sarebbe stata decisamente differenziante.

In standby rispetto ad altre soluzioni testate non consuma praticamente nulla, il che vi aiuterà ad arrivare con più facilità a sera.

In Conclusione

Xiaomi 12 Lite è uno smartphone completo ma che purtroppo non rientra (almeno per il momento) fra i best buy dell’anno. Non tanto per le caratteristiche tecniche o il funzionamento in sé quanto per il prezzo, più salato rispetto alla precedente generazione ma senza una reale innovazione. Xiaomi 12 Lite è infatti disponibile nelle versioni:

6/128 a 399€;

8/128 a 449€;

8/256 a 499€.

Se vi ha convinto potete acquistarlo in offerta su Amazon o su mi.com

Ovviamente il risultato cambierebbe nel caso in cui il prezzo scendesse sotto la soglia dei 350 Euro, a quel punto sarebbe un vero affare.