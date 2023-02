Terminata la promozione di lancio, Samsung ha già pronte diverse altre iniziative per “spingere” le vendite di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Acquistando uno dei nuovi smartphone Android sul Samsung Shop Online in questi giorni, è possibile ottenere un voucher da 250 euro e la protezione Samsung Care+ inclusa per un anno: vediamo come.

Samsung Galaxy S23 regala 250 euro di voucher e Care+

La serie Samsung Galaxy S23 è stata presentata il 1° febbraio 2023 durante l’evento Unpacked e ha già ricevuto il suo primo aggiornamento software con le ultime patch di sicurezza. In queste prime settimane di commercializzazione, il produttore sta puntando su diverse iniziative promozionali, che permettono di portarsi a casa gli smartphone sfruttando coupon e sconti, in particolare (ma non solo) sulle versioni con maggiore memoria, e l’extra valutazione dell’usato con Samsung +Valore (ancora valida con valori fino a 700 euro + ulteriori 100 euro di contributo).

Acquistando Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra entro il 6 marzo 2023 potete ricevere Samsung Care+ gratuita per un anno, comprensiva di due richieste di intervento di riparazione per danni accidentali. Per aderire alla promozione, ricordatevi di registrare lo smartphone su Samsung Members entro e non oltre il 17 aprile 2023 (qui per consultare termini e condizioni completi).

Non è finita qui: come anticipato più su, completando l’acquisto sul Samsung Shop Online entro il 28 febbraio 2023, riceverete un voucher da 250 euro da utilizzare nello stesso shop tra il 1° e il 30 aprile 2023. Non si tratta di una promozione specifica per i Galaxy S23: per aderire dovete “semplicemente” spendere almeno 799 euro sul sito, indipendentemente dal tipo di prodotto (qui per i dettagli).

Vi ricordiamo che potete acquistare gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 sullo shop ufficiale sfruttando il finanziamento a tasso zero, con prima rata a giugno 2023, ma anche uno sconto del 50% sugli accessori e il 30% sui wearable. Digitando il codice sconto GALAXYS23 all’interno dello spazio riservato ai codici promozionali, potete approfittare di uno sconto di 100 euro sull’intera gamma.

Per procedere o per saperne di più potete seguire i link qui in basso. In caso di indecisione, potete prima dare uno sguardo alle nostre recensioni.

