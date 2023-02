Continuano le promozioni del Samsung Shop per i nuovi Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. La nuova famiglia di top di gamma di casa Samsung, appena arrivata sul mercato, sta registrando ottimi riscontri da parte della critica e un grande interesse da parte degli utenti. Prestazioni al top, tante funzionalità, grazie a tutto l’ecosistema Galaxy, e diverse offerte lancio stanno facendo la differenza.

Fino alla fine del mese di febbraio, a tal proposito, acquistare uno dei Galaxy S23 in offerta sul Samsung Shop conviene ancora di più. Utilizzando un codice sconto, infatti, è possibile acquistare qualsiasi variante di S23 a prezzo scontato di 100 euro. La promozione si somma a tutte le altre offerte in corso. Ecco i dettagli completi in merito all’offerta:

Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra a prezzo scontato sullo store ufficiale con questo codice sconto

C’è tempo fino al prossimo 28 febbraio per utilizzare il codice sconto GALAXYS23 ed ottenere uno sconto di 100 euro su qualsiasi variante della serie Galaxy S23. L’acquisto a prezzo scontato è, quindi, disponibile su S23, S23 Plus e sul top di gamma S23 Ultra, in tutte le configurazioni di RAM e storage disponibili.

Grazie alla promozione è, quindi, possibile acquistare:

Galaxy S23 da 879 euro

da Galaxy S23 Plus da 1.129 euro

da Galaxy S23 Ultra da 1.379 euro

Lo sconto da 100 euro è utilizzabile anche in caso di acquisto multiplo (in questo caso, ogni unità di S23 acquistata sarà scontata di 100 euro).

Per ottenere lo sconto è sufficiente accedere al Samsung Shop e, in particolare, alle pagine dedicate ai Galaxy S23 (le trovate linkate a fine articolo). A questo punto, vi basta scegliere il modello da acquistare e aggiungerlo al carrello cliccando su Acquista Ora. Una volta raggiunto il carrello per il pagamento, quindi, sarà possibile aggiungere nell’apposita sezione il codice GALAXYS23. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al 28 febbraio per sfruttare la promozione.

Il codice promozionale che dà diritto a 100 euro di sconto si somma con tutte le altre promozioni in corso attualmente sul Samsung Shop. Chi sceglie di acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S23, infatti, potrà contare su:

Samsung +Valore con 100 euro di sconto immediato e fino a 700 euro di sconto aggiuntivo ricorrendo al trade in di un usato

con 100 euro di sconto immediato e fino a 700 euro di sconto aggiuntivo ricorrendo al trade in di un usato finanziamento a tasso zero con prima rata a giugno 2023 e possibilità di dilazionare la spesa fino a 30 mesi (in alternativa c’è anche il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna)

con prima rata a giugno 2023 e possibilità di dilazionare la spesa fino a 30 mesi (in alternativa c’è anche il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna) Samsung Care+ gratis per un anno

sconto del 30% su Galaxy Watch e Galaxy Buds acquistati insieme ad un S23

acquistati insieme ad un S23 sconto del 50% su accessori come cover e caricabatterie acquistati insieme ad un S23

come cover e caricabatterie acquistati insieme ad un S23 sconto di 100 euro sull’acquisto di un modello della gamma Galaxy Book 3 acquistato insieme ad un S23

Per acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S23 direttamente dal Samsung Shop, beneficiando così di tutte le promozioni attualmente in corso, è possibile fare riferimento ai link riportati qui di sotto.

>> Samsung Galaxy S23 e S23 Plus <<

>> Samsung Galaxy S23 Ultra <<

