POCO ha appena lanciato il nuovo smartphone economico POCO C55 dotato di uno schermo HD+ da 6,71 pollici e trainato dal chipset Helio G85. Ecco caratteristiche, disponibilità e prezzi del nuovo arrivato.

Caratteristiche dello smartphone POCO C55

POCO C55 offre un display HD+ da 6,71 pollici con un notch che alloggia la fotocamera selfie da 5 MP ed è animato dal SoC Helio G85 che può contare su un massimo di 6 GB di RAM espandibili virtualmente fino a 11 GB. Il dispositivo include una fotocamera principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Questo nuovo smartphone POCO esegue l’interfaccia MIUI 13 di Xiaomi basata su Android 12 e mette a disposizione uno scanner per impronte digitali sul lato posteriore che sfoggia una finitura in finta pelle con cuciture verticali.

POCO C55 è alimentato da una batteria da 5000 mAh con ricarica da 10 W, è resistente a polvere e schizzi di grado IP52 e include un jack audio da 3,5 mm.

Specifiche dello smartphone POCO C55

Display HD+ da 6,71 pollici 1650×720 pixel con frequenza di campionamento touch a 120 Hz, protezione in vetro Panda Glass

Processore Octa Core MediaTek Helio G85 12nm (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2 fino a 1000MHz

4 GB di RAM LPDDR4X con 64 GB di memoria interna eMMC 5.1, oppure 6 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB di memoria interna eMMC 5.1, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 12 con MIUI 13

Doppia SIM (nano+nano+microSD)

Fotocamera principale posteriore da 50 MP con apertura f/1.8, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 5 MP

Sensore di impronte digitali montato posteriormente

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Resistente a polvere e schizzi (IP52)

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, porta micro USB

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica da 10 W

Dimensioni: 168,76×76,41×8,77 mm; Peso: 192 g

Disponibilità e prezzi dello smartphone POCO C55

Lo smartphone POCO C55 sarà disponibile in India tramite Flipkart a partire dal 28 febbraio nei colori Forest Green, Power Black e Cool Blue al prezzo di 9.499 rupie (circa 107 euro) per il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione e al prezzo di 10.999 rupie (circa 124 euro) per la variante da 6 GB con 128 GB.

