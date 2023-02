Anche oggi non si ferma il giro di aggiornamenti, soprattutto per Samsung: il produttore sud-coreano sta rilasciando la sua One UI 5.1 per Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A73 5G e per la serie Galaxy S20 (incluso S20 FE 4G Snapdragon), mentre ASUS ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro accolgono Android 13. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità in distribuzione sugli smartphone del robottino.

Novità aggiornamenti One UI 5.1 per Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A73 5G e la serie Galaxy S20

Partiamo da Samsung, che sta allargando la distribuzione della One UI 5.1, versione che ha debuttato a inizio febbraio con la serie Galaxy S23. Dopo i primi avvistamenti della settimana scorsa, prosegue il rollout sulla serie Galaxy S20, che ora comprende anche Galaxy S20 FE nella versione 4G Snapdragon. La gamma di smartphone di fascia alta compatibili con l’ultima versione è quasi stata completata con l’uscita dell’update anche su Samsung Galaxy Z Fold2 5G: in distribuzione in Europa c’è il firmware F916BXXU2JWB5, che parte dalla Germania insieme alle patch di sicurezza di febbraio 2023, che correggono diverse vulnerabilità (alcune delle quali di livello critico). Ieri la One UI 5.1 ha iniziato a farsi vedere sui primi prodotti di fascia media, a partire da Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G: oggi la distribuzione tocca Samsung Galaxy A73 5G con il firmware A736BXXU3CWB7, che integra le patch di sicurezza di febbraio 2023.

Le novità sono sostanzialmente le stesse: abbiamo cambiamenti nelle app Fotocamera e Galleria, con la possibilità di cambiare rapidamente il tono colore dei selfie, una ricerca più avanzata, la rimasterizzazione delle immagini migliorata, la possibilità di creare un album di famiglia condiviso e di visualizzare con un layout semplificato i dettagli degli scatti, ma anche miglioramenti nel multitasking, nelle modalità e nelle routine, il nuovo widget Meteo dinamico, il nuovo widget per la batteria dei dispositivi connessi, passi avanti per il widget Suggerimento smart e non solo.

Le indiscrezioni suggeriscono il possibile arrivo in futuro della funzione Image Clipper anche su altri modelli al di fuori della gamma Galaxy S23, ma per il momento niente da fare. Terremo monitorata la situazione.

Novità aggiornamento Android 13 per ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro

ASUS ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro sono due smartphone pensati soprattutto per i giocatori, ma ovviamente questo non significa che il produttore non debba impegnarsi con il supporto software, visto la fascia di prezzo e le specifiche a disposizione. Per una “sfortunata” coincidenza, i due dispositivi sono stati lanciati un mese prima del debutto di Android 13, ma è arrivato il momento di rimediare.

ROG Phone 6 e 6 Pro stanno iniziando a ricevere in queste ore l’aggiornamento ad Android 13 in versione stabile, anche in Europa, con la versione 33.0610.2810.72. Oltre al passaggio alla nuova versione del robottino e a tutti i cambiamenti “sotto al cofano”, abbiamo il rinnovamento dell’interfaccia ROG UI. Le novità citate nel changelog comprendono il rinnovamento di alcune app e servizi preinstallati (come Contatti, Telefono, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore audio, Impostazioni, Game Genie e non solo), rinnovamento del design di quick settings, pannello del volume, pannello delle notifiche, introduzione della cancellazione automatica degli appunti, dello scanner di codici QR nella schermata di sblocco, i nuovi permessi legati alle notifiche delle app e tanto altro.

Per consultare tutte le novità dell’aggiornamento ad Android 13 di ASUS ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro potete seguire questo link. Il produttore consiglia di effettuare un backup dei file più importanti prima di avviare l’update, giusto per sicurezza.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro

Gli aggiornamenti sopra descritti potrebbero non avere ancora raggiunto il vostro smartphone, ma potete fare un tentativo di ricerca via OTA passando dalle impostazioni di sistema. Per cercare update su Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20 FE potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Su ASUS ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro potete invece passare da “Impostazioni > Aggiornamento del sistema > Verifica Aggiornamento“. In alternativa potete optare per l’installazione manuale scaricando il firmware dal sito ASUS, non appena sarà pubblicato.

