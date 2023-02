Google sta revisionando la sua app principale su Android introducendo un’ampia ripogettazione con il design Material You, inoltre è emerso che l’azienda sta anche riorganizzando le impostazioni relative agli annunci, la privacy e la sicurezza.

L’app Google sta ricevendo una nuova scorciatoia per accedere rapidamente alla sezione relativa alla personalizzazione degli annunci. Questa revisione aggiunge un menu “Privacy e sicurezza” che permette di personalizzare la Ricerca Google.

Al momento è presente solo una scorciatoia per la personalizzazione degli annunci che apre il nuovo Google My Ad Center nella scheda relativa alla gestione della privacy, dove è possibile attivare o disattivare gli annunci personalizzati tramite il selettore nell’angolo in alto a destra.

Oltre a ciò verranno mostrate anche le informazioni principali relative al proprio account Google, le categorie utilizzate per la visualizzazione degli annunci e l’attività utilizzata per la personalizzazione degli annunci, come l’attività su Web e app, la cronologia di YouTube e le aree in cui l’utente ha utilizzato Google.

Vale la pena notare che la descrizione per il menu Personalizzazione sui tabler include “Fornitori di contenuti multimediali”. Questo è presumibilmente influenzerà il modo in cui il feed di Google Discover mostrerà consigli su film e programmi televisivi su Google Pixel Tablet.

Questa riprogettazione dell’App Google non è ancora stata ampiamente distribuita, tuttavia è possibile personalizzare categorie e marchi relativi agli annunci visitando myadcenter.google.com.

