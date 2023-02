Lo schema di lancio delle nuove versioni di Android adottato da Google su ChromeOS non è lo stesso degli smartphone, se i Pixel infatti ricevono annualmente una nuova versione del robottino, non vale altrettanto per i Chromebook che solitamente devono attendere due anni. Attualmente infatti i laptop mossi dal sistema desktop di Big G più recenti montano Android 11, mentre quelli sul mercato da qualche tempo sono fermi ad Android 9.

Sappiamo già dunque che prima o poi Google rilascerà Android 13 sui Chromebook, anche perché Microsoft da quel punto di vista ha già donato a Windows 11 il supporto all’ultima versione del robottino grazie a Windows Subsystem. Ad ogni modo l’arrivo di Android 13 su ChromeOS potrebbe portare con sé qualcosa che gli utenti attendono con ansia, ovvero il supporto allo stile Material You.

Android 13 potrebbe portare lo stile Material You in ChromeOS

È da parecchio che si parla dello stile Material You in ChromeOS, l’introduzione del nuovo stile grafico sulla piattaforma desktop di Google farebbe felici diversi utenti che non solo vedrebbero aggiornata la loro interfaccia di lavoro quotidiana, ma beneficerebbero anche di una sorta di continuità con il proprio dispositivo mobile, soprattutto se possessori di uno smartphone Pixel.

L’implementazione del suddetto stile andrebbe infatti a modificare diversi aspetti dell’interfaccia grafica dei Chromebook, introdurrebbe il sistema di colori dinamici per esempio, ma anche diverse modifiche all’aspetto dei quick settings come già visto qui e qui grazie a tutta una serie di immagini trapelate.

Attualmente però non ci sono informazioni precise su quando verrà rilasciato Android 13 su ChromeOS, così come non è dato sapere quali dispositivi ne potranno beneficiare, bisogna infatti considerare che i Chromebook con processori ARM (come Snapdragon e MediaTek) sono ancora fermi ad Android 9, mentre le unità equipaggiate per esempio con processori Intel beneficiano già di Android 11. La versione appena citata è approdata sui Chromebook a marzo 2021, ovvero circa sei mesi dopo il rilascio ufficiale, per quanto riguarda Android 9 invece il rilascio era stato più rapido, con un ritardo di soli tre mesi rispetto agli smartphone Pixel.

Conoscendo Google si tratta di considerazioni che lasciano il tempo che trovano, ma non dovrebbe mancare poi molto ormai.

Come provare in anteprima un pizzico di Material You in ChromeOS

Siete stufi di aspettare i comodi di Google e non potete attendere per donare al vostro Chromebook un po’ di stile Material You? Bè sappiate che è possibile provarlo in anteprima, anche se in maniera limitata. Kevin Tofel di About Chromebooks ha condiviso la semplice procedura necessaria per introdurre lo stile Material You nel menù dei quick settings.

Le immagini che vedete in galleria, vi permettono di avere sott’occhio un confronto visivo tra quello che è l’attuale stile del menù delle impostazioni rapide in ChromeOS e come apparirà al termine della procedura. È doveroso sottolineare che per poterne beneficiare il vostro Chromebook dovrà essere equipaggiato con ChromeOS 111 Beta, qualora questo requisito fosse soddisfatto non vi resta che utilizzare il seguente flag chrome://flags#qs-revamp e spegnere in seguito il vostro laptop; alla successiva accensione il vostro menù quick settings sarà in perfetto stile Material You.

