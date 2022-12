Senza annunci in grande stile o post sul blog ufficiale il team di Microsoft ha introdotto un’importante novità per Windows Subsystem for Android (WSA) o Sottosistema Windows per Android, che supporta ora anche l’ultima versione dell’OS mobile di Google nel programma Preview.

Con l’ultima versione non viene introdotto soltanto il supporto ad Android 13 ma anche diverse novità che dovrebbero essere in grado di garantire un notevole miglioramento dell’esperienza complessiva di utilizzo.

Windows Subsystem ora è in grado di supportare Android 13

Così come ricorda Microsoft sul sito ufficiale, il “Sottosistema Windows per Android consente al dispositivo Windows 11 di eseguire applicazioni Android disponibili nell’Amazon Appstore”.

Bisogna ricordare che Windows Subsystem for Android Preview è un programma insider dedicato separato dal Programma Windows Insider “flagship” e, pertanto, gli utenti possono registrarsi ad esso e ricevere aggiornamenti WSA senza la necessità di installare build preview di Windows 11 e correre il rischio di trovarsi tra le mani release con bug critici.

Per quanto riguarda il changelog ufficiale, ecco le novità che sono state introdotte con questa versione:

aggiornamento di Windows Subsystem for Android ad Android 13

introdotto un nuovo comando che blocca Windows Subsystem for Android per l’automazione ( /shutdown)

miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni di avvio fino al 50%

miglioramenti per quanto riguarda l’input di click con il mouse

miglioramenti per quanto riguarda la stabilità degli appunti

miglioramenti per quanto riguarda il ridimensionamento delle applicazioni

aggiornamento alla tecnologia Intel Bridge per Android 13

miglioramenti per quanto riguarda l’affidabilità dei file multimediali che si aprono in Windows

jumplist per le applicazioni che supportano le scorciatoie

Così come avviene solitamente, il team di sviluppatori di Microsoft invita gli utenti che decideranno di provare tale programma preview a condividere feedback e idee e segnalare eventuali bug riscontrati con l’apposito strumento (si trova nella sezioneWindows Subsystem for Android all’interno della scheda Applicazioni).