Google Maps è uno dei servizi più apprezzati e popolari tra quelli offerti dall’azienda di Mountain View e quindi viene migliorato costantemente per offrire un’esperienza sempre più piacevole. In queste ore gli utenti dell’app stanno segnalando ulteriori piccoli aggiornamenti dell’app Android.

L’interfaccia di Google Maps ottiene un nuovo gesto

Alcuni utenti hanno notato un leggero cambiamento nell’interfaccia grafica di Google Maps. Per nascondere gli elementi fluttuanti, finora bastava un tocco su un’area vuota della mappa, mentre ora è necessario scorrere verso l’alto sulla barra di ricerca, inoltre adesso vengono visualizzate immediatamente le coordinate della rispettiva posizione.

Questa novità è stata inserita in sordina dagli sviluppatori poiché non è stata menzionata in alcun modo da Google, quindi è probabile cha al momento si tratti di un test.

Qualche giorno fa la società ha introdotto nella versione beta di Google Maps una nuova funzionalità particolarmente utile per chi viaggia a bordo di un’auto elettrica, ossia la possibilità di visualizzare soste di ricarica pianificate lungo il percorso da compiere.

Se per caso vi siete imbattuti nello stano bug che causa la perdita del segnale GPS quando si utilizza Google Maps su Android Auto, potete dare un’occhiata alle possibili soluzioni.

