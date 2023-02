Data l’enorme quantità di contenuti disponibili, diventa sempre più difficile attirare l’attenzione del pubblico e il team di Google ha pensato a un nuovo strumento da sfruttare su YouTube: stiamo parlando di Masthead.

Si tratta di una soluzione che consente agli interessati di presentare il proprio brand, prodotto o servizio in un formato di annuncio nativo basato su video visualizzato nel feed della homepage di YouTube su tutti i dispositivi.

Google presenta la nuova soluzione per YouTube

Così come viene spiegato da Google, il Masthead YouTube è ideale per chi vuole ampliare la copertura, pianificare in anticipo gli acquisti, dare risalto al proprio brand o servizio.

A dire di Google, per ogni settore ci sono dei momenti specifici nei quali farsi conoscere o pubblicizzare un brand può rivelarsi di fondamentale importanza e un esempio è rappresentato dagli eventi sportivi (in questo momento negli Stati Uniti i brand più importanti si stanno preparando per il Super Bowl).

E, dato che in queste occasioni trovare spazi pubblicitari “tradizionali” può essere complicato, è qui che entra in gioco Masthead YouTube, soluzione che consente di raggiungere tante persone. Per esempio, McDonald’s in Brasile ha sfruttato questa funzionalità in occasione della Coppa del Mondo di calcio del 2022.

Anche Xiaomi alcune settimane fa, in occasione dell’evento di presentazione della serie Redmi Note 12 in diretta streaming su YouTube, ha deciso di sfruttare questo nuovo strumento per aumentare le visualizzazioni, soluzione che ha contribuito al successo di vendite fatte registrare dai device sul mercato.

Per ulteriori informazioni su Masthead YouTube vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di supporto di Google (la potete trovare seguendo questo link).

Il team di Google precisa che nel corso del 2023 saranno lanciati nuovi servizi e funzionalità che possano aiutare le aziende a sfruttare YouTube per farsi conoscere meglio e pubblicizzare determinati prodotti con un’esperienza coinvolgente per gli utenti.