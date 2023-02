Alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media? Abbiamo selezionato per voi cinque offerte che spaziano tra alcuni dei più interessanti modelli Realme, POCO, Redmi, Motorola e OPPO: andiamo insieme a scoprire gli sconti che toccano Realme GT 2 Pro, POCO F4 GT, Redmi Note 11 Pro 5G, Motorola Edge 30 Neo e OPPO A96.

Cinque ottime offerte Android sulla fascia media tra i 200 e i 570 euro

Le offerte che stiamo per mostrarvi sono tutte sulla fascia media, ma mettono a disposizione prezzi diversi: chi vuole spendere il meno possibile può fermarsi a OPPO A96 4G, ma se volete e potete spendere di più potreste apprezzare maggiormente gli sconti riguardanti Realme GT 2 Pro e POCO F4 GT. Per eventuali dubbi potete consultare le nostre recensioni.

Realme GT 2 Pro in offerta in versione 12-256 GB

Realme GT 2 Pro offre uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con tecnologia LTPO 2.0 e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, e un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 (nella configurazione in promozione). A bordo anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e macro da 2 MP, una fotocamera anteriore da 32 MP, connettività 5G, Wi-Fi 6 e una batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida da 65 W.

Realme GT 2 Pro è stato lanciato nel mese di marzo 2022 al prezzo consigliato di 849 euro (12-256 GB), ma potete acquistarlo in offerta su eBay a 569,90 euro nella colorazione Steel Black. Per procedere potete cliccare sul link qui in basso:

POCO F4 GT in super sconto grazie al coupon

Scendiamo un po’ di prezzo con POCO F4 GT in versione 12-256 GB, in offerta a 479 euro grazie al coupon PIT10PERTE2023 del quale abbiamo parlato qualche giorno fa (che consente di far scendere la cifra iniziale di 50 euro). Lo smartphone mette a disposizione schermo AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria (in questa versione in offerta), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, fotocamera anteriore da 20 MP, connettività 5G, Wi-Fi 6E e batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Redmi Note 11 Pro 5G scende ancora di prezzo

Scendiamo ancora con le cifre passando a Redmi Note 11 Pro 5G, in sconto su eBay nella versione 6-128 GB e nella colorazione Grey. Lo smartphone è il modello di punta della serie e dispone del SoC Qualcomm Snapdragon 695 octa core con connettività 5G. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP e una fotocamera da 16 MP integrata con soluzione punch hole. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W.

Che sconto per Motorola Edge 30 Neo

Cambiamo ancora marchio con Motorola Edge 30 Neo, uno smartphone di fascia media in promozione praticamente allo stesso prezzo del modello qui sopra. Il dispositivo della casa alata offre un display pOLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ (419 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (con OIS) e sensore ultra-grandangolare + macro da 13 MP (FoV 120°), e una fotocamera anteriore da 32 MP. Non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4020 mAh, con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68 W (con cavo) o wireless da 5 W.

In offerta anche OPPO A96 a poco più di 200 euro

Chiudiamo questa nostra selezione di sconti con OPPO A96, uno smartphone 4G con display LCD da 6,59 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate adattivo fino a 90 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 680, aiutato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile con microSD). A bordo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e secondario per la profondità da 2 MP, ma anche una fotocamera anteriore da 16 MP. Disponibili 4G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33 W.

