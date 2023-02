Xiaomi e i brand facenti parte del suo universo — Redmi e POCO — si stanno muovendo con colpevole ritardo rispetto alla concorrenza per quanto concerne il rilascio degli aggiornamenti ad Android 13 e, per quanto l’annuncio ufficiale della MIUI 14 sia arrivato un paio di mesi fa, solo nelle ultime settimane abbiamo assistito alla copertura di un numero crescente di modelli, con l’esempio più recente rappresentato da POCO X4 GT.

POCO X4 GT: le novità dell’aggiornamento alla MIUI 14 con Android 13

Se ci seguite con una buona dose di continuità, sapete benissimo che fino a questo momento Xiaomi non è stato l’OEM Android più solerte nel rilasciare Android 13 per i propri smartphone; tuttavia il colosso cinese si sta dando da fare nel tentativo di recuperare terreno e negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato le tempistiche di rilascio della MIUI 14 per la serie Mi 10, la roadmap di marzo e non solo. Tornando all’attualità, mentre scriviamo c’è un altro nome che si aggiunge alla lista: quello del medio di gamma POCO X4 GT, lanciato lo scorso anno con a bordo Android 12 e la MIUI 13.

Per POCO X4 GT è partito il roll out della versione Global della MIUI 14 con base Android 13, dunque un vero e proprio major update che tocca sia la MIUI che la versione di Android. La build V14.0.1.0.TLOMIXM comprende le novità e miglioramenti che vi abbiamo segnalato in sede di lancio della nuova interfaccia, così come una serie di ottimizzazioni. Non mancano all’appello neppure le patch di sicurezza di gennaio 2023. Nel ricordarvi che il roll out avviene in maniera graduale e che verrà progressivamente esteso a tutti i modelli compatibili, vi lasciamo al changelog ufficiale completo dell’aggiornamento:

Highlights

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Basic experience

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Personalization

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Super icons will give your Home screen a new look. (Update the Home screen and Themes to the latest version to be able to use Super icons.)

Home screen folders will highlight the apps you need most making them just one tap away from you.

More features and improvements

Search in Settings is now more advanced. With search history and categories in results, everything looks much crisper now.

System

Stable MIUI based on Android 13

Updated Android security patch to January 2023. Increased System security.

Come aggiornare POCO X4 GT

Siete possessori di un POCO X4 GT con versione Global della MIUI (per il modello europeo ancora non ci sono state segnalazioni di sorta)? Potete controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento software descritto tramite il consueto percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti”.

Leggi anche: migliori smartphone Xiaomi del mese