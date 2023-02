Avevamo salutato Telegram il 31 dicembre dello scorso anno con un ultimo aggiornamento e finalmente il popolare servizio di messaggistica ha deciso di battere i primi colpi del 2023: nelle scorse ore ha preso il via il roll out del primo aggiornamento dell’app del nuovo anno ed è un vero e proprio concentrato di novità, che spaziano dalla creazione di foto del profilo alla possibilità di tradurre intere chat, passando per la suddivisione delle emoji in categorie, per la nuova promozione per risparmiare sulla sottoscrizione annuale di Telegram Premium e tanto altro ancora.

Primo aggiornamento 2023 per Telegram: tutte le novità

In sede di presentazione delle novità comprese nel primo aggiornamento 2023 di Telegram si è parlato di un totale di 10 funzionalità aggiunte, con la promessa di un’annata scoppiettante per i numerosi utenti dell’apprezzato rivale di WhatsApp.

Novità per tutti

La prima novità tocca l’aspetto della personalizzazione, con particolare riferimento alla possibilità di creare una nuova immagine del profilo partendo da qualsiasi sticker o emoji animata; ciò vale per account, canali e gruppi e l’utilizzo delle emoji animate e personalizzate è aperto a tutti, senza bisogno di avere l’abbonamento Premium. Inoltre, qualora abbiate la foto del profilo perfetta per uno dei vostri contatti, non siate timidi: sfruttate l’apposita funzione e suggeritene l’utilizzo.

La seconda nuova aggiunta valida per tutti gli utenti attiene a sticker ed emoji, che adesso sono suddivisi in categorie nel pannello dedicato, ma anche quando si sceglie una rezione o uno stato; ciascuna emoji può essere ingrandita con una pressione prolungata prima dell’invio.

Se siete preoccupati per i dati consumati da Telegram, sappiate che potete agevolmente tenerli d’occhio coi grafici a torta dedicati — che operano la distinzione tra Wi-Fi e rete mobile — e regolare le impostazioni di download automatico in base alle vostre esigenze.

Tanto per restare in argomento, Telegram consentiva già di gestire l’autosalvataggio dei media nella galleria per dimensione, tipo e chat; adesso sono state aggiunte anche le eccezioni.

Il team di Telegram ha deciso di intervenire anche sulla gestione dei permessi dei gruppi relativi ai media da parte degli amministratori: grazie ai nuovi permessi dettagliati, questi ultimi possono autorizzare i membri del gruppo all’invio di media di nove diverse tipologie (foto, messaggi vocali, videomessaggi e quant’altro), ma possono persino disattivare i messaggi di testo, dando così vita a gruppi di soli media, come ad esempio messaggi vocali o quiz.

Un’altra novità tocca gli sviluppatori dei bot, che guadagnano la possibilità di aggiungere pulsanti speciali per aiutare gli utenti nella selezione di gruppi, persone e canali. Viene portato l’esempio dell’aggiunta rapida di bot a un gruppo in cui l’utente è un amministratore e i topic sono attivati.

Per gli utenti disconnessi viene introdotta la possibilità di riaccedere rapidamente a Telegram tramite ID Apple e Google, eliminando il bisogno di codici SMS (ma non la necessità di inserire la password per la verifica in due passaggi).

Come per ogni aggiornamento che si rispetti, neppure in questo caso mancano all’appello dei nuovi set di emoji personalizzate, per l’occasione disegnate appositamente per l’utilizzo nelle foto dei gruppi e dei profili. Inoltre, nelle chat singole, sono state introdotte le versioni interattive delle seguenti emoji: .

Novità per Telegram Premium

Tra le novità del primo aggiornamento dell’anno, ce n’è anche una esclusiva per gli utenti Premium: la traduzione di interi gruppi, canali e chat in tempo reale con un semplice tocco della barra di traduzione in alto; tramite il menu delle opzioni, si può scegliere di nascondere la barra e le lingue da tradurre. Per tutti gli utenti rimane la possibilità di tradurre singoli messaggi.

Rimanendo in ambito Premium, se siete intenzionati ad attivare la sottoscrizione, potreste valutare di pagare in anticipo un anno intero, così da sfruttare sconti fino al 40% sul totale.

Come aggiornare Telegram

Tutte le novità descritte sono comprese nel nuovo aggiornamento dell’app Telegram, che è già scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

