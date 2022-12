Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Telegram ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento, in modo da chiudere nel migliore dei modi il 2022 e iniziare il prossimo anno con diverse nuove funzionalità.

L’obiettivo è sempre lo stesso: provare a garantire un’esperienza sempre migliore e proporsi come valida alternativa al servizio di messaggistica più popolare al Mondo, ossia WhatsApp.

Le novità della versione 9.3.0 di Telegram

Sono diverse le novità introdotte dagli sviluppatori con la versione 9.3.0 di Telegram e una di esse è rappresentata dalla possibilità di nascondere anche le foto e i video con uno speciale effetto, che potrà essere rimosso dai destinatari con un semplice tocco.

Telegram consente agli utenti di non occupare troppa memoria sul device, sfruttando il cloud del servizio di messaggistica e apposite impostazioni per stabilire la dimensione massima della cache o eliminare automaticamente gli elementi inutilizzati e con la versione 9.3.0 viene introdotta la possibilità di aggiungere impostazioni di rimozione automatica separate per i contenuti multimediali memorizzati nella cache da Chat private, Gruppi e Canali, con incluse apposite eccezioni per chat specifiche.

Con questa nuova versione cambia anche l’editor multimediale, che si arricchisce di nuovi strumenti (come quello per la sfocatura o quello contagocce) e della possibilità di modificare le dimensioni, il carattere e lo sfondo del testo e di aggiungere emoji animate personalizzate (funzione disponibile fino a questo momento solo per gli utenti Premium).

Ed ancora, un’altra novità riguarda la possibilità di scegliere un’immagine personalizzata per un proprio contatto, che sarà visibile soltanto dall’utente ma che potrà essere suggerita al diretto interessato in modo molto semplice.

Sempre a proposito di profilo, chi consente solo ad alcuni utenti di vedere le foto del profilo ha ora la possibilità di impostare un’immagine pubblica per tutti gli altri.

Novità anche per i gruppi con almeno 1.000 membri, i cui amministratori ottengono la possibilità di scegliere di nascondere la lista dei partecipanti.

Su Android sono anche state aggiunte nuove animazioni fluide quando si passa alle risposte più vecchie all’interno di una chat e ad altre pagine all’interno dell’app.

Infine, tra le altre novità vi sono 10 nuovi set di emoji animate personalizzate per gli utenti Premium, nuove emoji interattive (che possono essere usate come reazioni) e la disponibilità dei topic in gruppi di qualsiasi dimensione.

Come scaricare la nuova versione dell’applicazione

La versione 9.3.0 dell’app per Android può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

L’app di messaggistica istantanea è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

