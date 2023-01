Brutte notizie per i clienti WINDTRE con Partita IVA arrivano dall’operatore telefonico, che ha deciso di modificare le condizioni generali di contratto con l’introduzione di una clausola che gli consente di adeguare le offerte loro dedicate in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Si tratta, in sostanza, di una clausola che è già stata introdotta da WINDTRE per i clienti privati e che ora il popolare operatore telefonico estende anche ai professionisti.

Cosa cambia per i clienti WINDTRE

Stando a quanto si apprende, nella fattura di dicembre di alcuni clienti WINDTRE con Partita IVA è stata inserita la seguente comunicazione:

COMUNICAZIONE IMPORTANTE – Proposta di modifica delle Condizioni Generali di Contratto del servizio Mobile

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, affinché WINDTRE possa continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato, verrà attuata la seguente variazione contrattuale.

A partire dal 1° febbraio 2023 le Condizioni Generali di Contratto, da lei precedentemente sottoscritte, in merito alle sue linee telefoniche mobili, vengono integrate con il seguente articolo:

ART. 4.6 ADEGUAMENTO PREZZI – Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale.

L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.

L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro. WINDTRE segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.

L’operatore telefonico precisa che questa novità costituisce una proposta di modifica unilaterale e, pertanto, gli utenti avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso o passare ad un altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro il 28 febbraio 2023.

Per fare ciò sarà necessario inviare una comunicazione con causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

chiamata al numero 159

andando in uno dei punti vendita dell’operatore

tramite Will, l’assistente digitale disponibile nell’Area Clienti

con l’applicazione WINDTRE

In caso di passaggio ad un altro operatore con il mantenimento del numero sarà anche necessario effettuare la richiesta di passaggio direttamente all’altro operatore entro lo stesso termine del 28 febbraio 2023.

