Il team di WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità per migliorare l’esperienza offerta dalle reazioni introdotte a giugno 2022. Presto l’app WhatsApp per Android fornirà un feedback tattile quando l’utente aggiunge una reazione a un messaggio.

WhatsApp beta sperimenta il feedback tattile per le reazioni ai messaggi

Il team di WABetaInfo ha scoperto che la recente versione beta 2.23.3.3 di WhatsApp per Android introduce anche feedback tattile durante la reazione ai messaggi.

Questa aggiunta potrebbe essere utile per rendere le reazioni più interattive e aiutare le persone con disabilità visive a capire quando hanno reagito a un messaggio.

Attualmente questa modifica è disponibile solo per alcuni tester che eseguono l’ultima versione beta dell’app WhatsApp ottenuta tramite Google Play Store e verrà distribuita a un numero maggiore di utenti nei prossimi giorni.

WhatsApp sta inoltre preparando un’attesa novità per la condivisione delle foto e un nuovo modo per bloccare i contatti, tuttavia la società ha ricevuto una multa da 5,5 milioni di euro per violazioni del GDPR.

Come ottenere la nuova versione beta dell’app WhatsApp

Se desiderate provare in anteprima le novità di WhatsApp per Android potete iscrivervi al programma beta attraverso il Google Play Store iniziando da qui. In alternativa è possibile installare manualmente il file APK della relativa versione beta che può essere scaricato da APK Mirror qui.

