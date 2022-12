WhatsApp, la più popolare piattaforma di messaggistica online al mondo, smetterà di funzionare su oltre 40 dispositivi a partire dal 31 dicembre 2022. La piattaforma di proprietà di Meta aggiorna spesso la lista degli smartphone a fine supporto e ora aggiunge nuovi dispositivi includendo telefoni di marchi popolari come Apple e Samsung.

Il motivo per cui l’azienda ha deciso di interrompere il supporto per questi dispositivi è che la versione del software sui telefoni menzionati sotto è troppo vecchia e non saranno in grado di mantenere l’app in esecuzione come vorrebbe WhatsApp. La lista contiene due iPhone di Apple numerosi smartphone Android, tutti abbastanza vecchi. Ecco la lista completa dei dispositivi che perderanno il supporto di WhatsApp dopo il 31 dicembre.

Smartphone non più supportati da WhatsApp dal 1 gennaio 2023

La notizia era trapelata alcuni giorni fa e il nocciolo della questione è che WhatsApp ha interrotto il supporto ai sistemi operativi più obsoleti con iOS 12.1 e precedenti e Android 4.2 e precedenti. Gli smartphone dunque non più aggiornati non potranno eseguire più eseguire l’applicazione WhatsApp, ecco quali:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Si tratta di un totale di 47 smartphone. Questa lista però non è esaustiva in quanto non vengono considerati smartphone di marchi disponibili solo in oriente e che qualcuno potrebbe aver importato. Di conseguenza verificate semplicemente la versione del vostro sistema operativo.

