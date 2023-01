Google Orologio non rientra tra le applicazioni del colosso di Mountain View che ricevono aggiornamenti con più frequenza ma, di tanto in tanto, anche il suo team di sviluppatori ha qualche novità da introdurre e una conferma ci arriva dalla versione 7.4 dell’applicazione.

Con tale versione, di cui ci siamo già occupati nei giorni scorsi con riferimento all’introduzione di una scorciatoia per la privacy , gli sviluppatori di Google hanno anche apportato alcune modifiche grafiche.

Qualche piccolo cambio estetico per l’app Google Orologio

Al momento l’interfaccia dell’applicazione prevede che l’utente gestisca le funzionalità Snooze e Stop per gli allarmi con uno scorrimento (rispettivamente verso sinistra e verso destra) ma pare che gli sviluppatori abbiano deciso di usare questa versione per testare una nuova soluzione (disponibile solo per alcuni utenti), basata su due tasti separati e a forma di pillola.

A seguire un esempio della vecchia interfaccia e uno di quella nuova:

Non è chiaro quando questo nuovo sistema verrà implementato per tutti gli utenti ma sembra più intuitivo e più immediato rispetto a quello che prevede lo scorrimento.

Ed ancora, nel menu delle Impostazioni, all’interno della voce Allarmi, nella sezione “Pulsanti volume” è stata aggiunta una nuova opzione “Non fare nulla” che si unisce a Controllo volume, Posponi o Interrompi.

Infine, con tale versione dell’applicazione è stata introdotta anche una riprogettazione grafica per l’interfaccia dei timer, con lo spostamento degli elementi già disponibili in modo da occupare meglio lo schermo.

A seguire la vecchia interfaccia e quella nuova:

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Google Orologio (al momento la versione 7.4) potete fare riferimento ad APK Mirror, la cui pagina dedicata a tale applicazione è disponibile seguendo questo link.

L’applicazione per Android, inoltre, è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: