Gli aggiornamenti per i dispositivi Android non si fermano mai, soprattutto su quelli Samsung: il produttore sud-coreano ha in commercio una grande quantità di prodotti, e molti di questi possono contare su un supporto software costante. In queste ore si aggiornano Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy S20 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy S10 5G e il tablet Galaxy Tab S6 Lite, che sta ricevendo Android 13 con la One UI 5.0. Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Iniziamo proprio da Samsung Galaxy Tab S6 Lite, che sta ricevendo l’atteso aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5.0. Il tablet si mette in pari a distanza di qualche settimana dal modello 2022, che lo ha ricevuto a inizio dicembre. L’update sembra essere partito dalla versione LTE (SM-P615), ma siamo sicuri che quella Wi-Fi (SM-P610) seguirà a ruota nel giro di qualche ora.

Il firmware in distribuzione è in Europa è il P615XXU4FWA5 e integra le patch di sicurezza di novembre 2022. Le novità sono parecchie e includono una nuova barra delle applicazioni che va a migliorare il multitasking e l’esperienza utente in generale, ma anche diverse nuove possibilità di personalizzazione (tavolozze dei colori e temi dinamici più completi, icone più ampie, con contrasti e sfumature migliorati), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, routine più avanzate, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per le app preinstallate, notifiche più ampie e tanto altro.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy S20 FE

Nella giornata di ieri Samsung ha rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2023 per i suoi ultimi smartphone pieghevoli negli Stati Uniti. Quest’oggi l’update è in distribuzione a livello globale su Samsung Galaxy Z Flip4 con il firmware F721BXXS1BWA2. Come abbiamo visto, le patch più recenti vanno a correggere diverse decine di vulnerabilità, alcune relative ad Area Personale e alla connettività NFC.

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy S20 FE: lo smartphone sta ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2023 partendo dalle varianti con SoC Snapdragon, sia 4G sia 5G (SM-G780F e SM-G781B). I firmware sono rispettivamente G780GXXS3DWA3 e G781BXXS4GWA3 e sono in rollout in diversi Paesi europei, Italia compresa.

Non sono state integrate ulteriori novità, ma del resto era prevedibile: gli smartphone hanno ricevuto da qualche settimana Android 13, e per altri cambiamenti rilevanti sarà necessario attendere almeno la One UI 5.1, che dovrebbe debuttare sulla serie Galaxy S23 il 1° febbraio 2023 e arrivare su Z Flip4 e S20 FE nei mesi successivi.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy S10 5G

Si aggiornano anche Samsung Galaxy A52s 5G e Galaxy S10 5G. Lo smartphone di fascia media sta accogliendo il firmware A528BXXU1DWA4, mentre il flagship 2019 sta ricevendo la versione G977BXXSDHWA3. La distribuzione riguarda diversi Paesi, compresa l’Italia, e porta sui due dispositivi le patch di sicurezza di gennaio 2023, oltre a qualche generico miglioramento di stabilità e affidabilità.

Anche in questo caso non sembrano essere state integrate ulteriori funzionalità, fatta eccezione per la modalità Manutenzione in arrivo su Galaxy A52s 5G. Grazie a quest’ultima, è possibile mantenere al sicuro i dati nei momenti in cui si necessita di eventuali riparazioni nei centri assistenza. Per entrambi i device il supporto software non si è ancora concluso, ma Galaxy S10 5G non riceverà ulteriori major release, limitandosi a patch di sicurezza con cadenza regolare (ma non mensile, visto che ha ormai circa quattro anni sulle spalle).

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Z Flip4, Galaxy S20 FE, Galaxy A52s 5G e Galaxy S10 5G

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto tutti i dispositivi. Per verificare l’arrivo dei nuovi firmware via OTA sul vostro Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy S20 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy S10 5G o Galaxy Tab S6 Lite potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora o giorno.

