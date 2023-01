Con il triste annuncio dei licenziamenti, il CEO di Google Sundar Pichai ha affermato che l’azienda si sta preparando a condividere alcune esperienze completamente nuove per utenti, sviluppatori e aziende. Secondo il New York Times Google sta lavorando a una serie di prodotti basati sull’intelligenza artificiale che dovrebbero debuttare al Google I/O 2023 a maggio.

Google al lavoro su un creatore di sfondi basato sull’IA

Uno dei prodotti basati sull’IA consisterebbe in un creatore di sfondi per gli smartphone Google Pixel, tuttavia non è chiaro se le immagini verrebbero generate in base a un testo fornito dall’utente, come con DALL-E, o se sarebbe necessario fornire un’immagine di riferimento.

Tra gli altri prodotti basati sull’IA ci sarebbero anche Image Generation Studio che crea e modifica le immagini, una terza versione di AI Test Kitchen, Shopping Try-on e Maya per creare scarpe in 3D. Ci sarebbe spazio anche per uno strumento che potrebbe riassumere i video generandone uno nuovo e una funzione per creare sfondi in YouTube.

Tra i prodotti per gli sviluppatori ci sarebbe “Colab + Android Studio” che sarà in grado di generare, completare e correggere il codice di programmazione per aiutare lo sviluppo di app Android, inoltre sarebbe presente un altro strumento di generazione e completamento del codice PaLM-Coder 2 che potrebbe avere un dominio più generale.

Le aziende potrebbero beneficiare degli strumenti per la creazione di immagini distribuiti da Google Cloud, mentre “MakerSuite” aiuterebbe le aziende a creare i propri prototipi di intelligenza artificiale nei browser Internet.

Infine, altre funzionalità di chatbot sarebbero in arrivo sulla Ricerca Google, in modo analogo a quanto sta facendo Microsoft per Bing, oltre che per Word, Outlook e PowerPoint.

