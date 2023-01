Con un post su un’apposita pagina di supporto, Meta ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità dedicata alle proprie app di social network Facebook, Instagram e Messenger; Meta Acconut Center sarà il nuovo hub dal quale gli utenti avranno la possibilità di agire sulle impostazioni delle varie applicazioni, da un’unica posizione. Meta Account Center sarà raggiungibile da ogni applicazione, permettendo il controllo delle impostazioni anche nelle altre; scopriamo di più.

Le impostazioni delle app social di Meta saranno gestibili da un unico hub

Meta Account Center sarà dunque un nuovo luogo dal quale l’utente avrà facoltà di agire sulle impostazioni delle proprie applicazioni social del colosso, sarà infatti possibile apportare modifiche ai dati personali, alle password, alle impostazioni di sicurezza e alle preferenze pubblicitarie. La nuova funzionalità si prefigge l’obbiettivo di semplificare l’interazione degli utenti con le applicazioni sopra citate, nel momento in cui si ha la necessità di apportare qualche cambiamento alle impostazioni, o ne vengono aggiunte di nuove.

L’azienda lascia agli utenti libertà d’azione, sarà infatti possibile aggiungere diversi account al nuovo hub, ma sarà anche possibile mantenerli separati. Il nuovo Meta Account Center è in fase di distribuzione per tutti gli utenti, ma l’azienda sottolinea come si tratti di un processo graduale che potrebbe richiedere alcuni mesi prima di essere ampiamente implementato; tutto ciò rappresenta solo il primo passo nel processo di centralizzazione delle impostazioni delle applicazioni social dell’azienda.

Inoltre la società apporta anche alcune modifiche nella gestione delle informazioni personali per scopi pubblicitari, consentendo agli utenti di comprendere meglio come queste vengono utilizzate dai partner pubblicitari dell’azienda, evidenziando le opzioni a disposizione per quanto riguarda gli annunci e offrendo un migliore controllo all’utente.

