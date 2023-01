Samsung Galaxy Tab S8 è disponibile in offerta con 200 euro di sconto sul prezzo di lancio, nella versione con connettività Wi-Fi. Potrebbe essere la proposta giusta se state cercando un tablet Android di fascia alta con ampio schermo e compatibilità con il pennino.

Samsung Galaxy Tab S8 è in offerta con uno sconto di 200 euro

Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet di fascia alta presentato nel mese di febbraio 2022 insieme a Galaxy Tab S8+ e a Galaxy Tab S8 Ultra. Rispetto a questi ultimi offre uno schermo più contenuto, ma comunque dalle dimensioni generose: il pannello è infatti un TFT LTPS da 11 pollici a risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, compatibile con la S Pen (inclusa nella confezione). Il SoC è il flagship di inizio 2022 di Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, ed è affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in promozione).

Lato connettività abbiamo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB Type-C, mentre il 5G è riservato alle apposite versioni, decisamente più costose. Sono disponibili una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con AF e ultra-grandangolare da 6 MP, e una fotocamera anteriore da 12 MP ultra-grandangolare. Gli speaker sono quattro, sono firmati AKG e compatibili con Dolby Atmos, e il lettore d’impronte è laterale. La batteria è da 8000 mAh e supporta la ricarica rapida Super Fast Charging da 45 W. Esattamente come i fratelli e come tanti altri prodotti recenti del produttore, Galaxy Tab S8 può già offrire Android 13 grazie alla One UI 5.0. L’aggiornamento è arrivato a novembre 2022 e sarà seguito da diverse altre major release del robottino.

Samsung Galaxy Tab S8 è stato presentato insieme ai fratelli maggiori durante l’Unpacked di febbraio 2022 al prezzo di partenza di 799 euro (8-128 GB Wi-Fi), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay con 200 euro di sconto, a 599,90 euro. La spedizione è gratuita con consegna in tre giorni e il venditore dispone di quasi 80.000 feedback, quasi tutti positivi.

Acquista Samsung Galaxy Tab S8 in offerta

Potrebbe interessarti: Riprova Samsung Galaxy A53 5G: con il calo di prezzo adesso è da prendere