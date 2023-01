TAG Heuer continua a puntare sugli smartwatch e non solo sugli orologi di lusso meccanici presentando tre nuovi modelli della serie Connected Calibre E4, da 42 e 45 millimetri di diametro e tutti con rivestimento DLC per un look più sportivo. L’azienda ha deciso di puntare sulla continuità non stravolgendo l’estetica dei modelli, ma concentrandosi maggiormente sulle modifiche software. In questo articolo vediamo caratteristiche e prezzi dei modelli che, vi anticipiamo, non sono per tutte le tasche.

TAG Heur Connected, il modello più economico

Partiamo dal più economico, il TAG Heuer Connected Calibre E4, ovvero la versione ‘normale’ da 42 mm in stile cronografo. Si tratta di una versione aggiornata e con dimensioni più contenute rispetto al modello da 45 mm presentato lo scorso anno. Presenta un display OLED da 1,28 pollici con una risoluzione di 416 x 416 pixel. La caratteristica che più risalta all’occhio è la quasi assenza di cornici, il che fa capire come il produttore si sia impegnato nel garantire un design dall’elevato rapporto screen-to-body. A proteggere il pannello c’è un vetro zaffiro che, grazie alla sua elevata durezza, dovrebbe garantire un’altissima resistenza ai graffi. La cassa dell’orologio è realizzata in titanio grado 2 ultraleggero con finitura DLC sabbiata opaca, che lo rende lo smartwatch più leggero dell’azienda.

Come detto si tratta del più economico del lotto, anche se è bene precisare che, essendo TAG Heuer una società che opera nel settore dell’alta orologeria svizzera, si tratta comunque di smartwatch di lusso, creati per un target ben preciso. Il prezzo di questa versione è, infatti, di 2.350 dollari (2.150 dollari circa) e rappresenta la soglia minima di ingresso per entrare in possesso di un dispositivo indossabile della casa.

TAG Heuer Connected Golf Edition, per gli appassionati di golf

Passiamo al modello intermedio, il TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition. Presenta la stessa cassa da 42 mm del modello entry-level ma, come suggerito dal nome e dal colore verde del rivestimento della cassa, si tratta di uno smartwatch pensato per tutti gli appassionati di golf. L’orologio, infatti, offre il pieno supporto a 40.000 campi da golf sparsi per tutto il mondo, consentendo il rilevamento automatico delle attività sportive senza alcuna immissione manuale; oltre a ciò, è in grado di rilevare il punteggio, la mazza utilizzata e la posizione sul campo da golf.

Il prezzo consigliato al pubblico di 2.500 dollari (2300 euro circa), superiore di 150 euro al modello base, è giustificato dalla presenza in confezione di tre palline da golf a marchio TAG Heuer e due paia di cinturini, uno in pelle nera con cuciture verdi e uno in gomma bianca.

TAG Heuer Connected Sport Edition, per tutti gli sportivi che non si accontentano

Concludiamo con il TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition, il più costoso del gruppo. A differenza dei due modelli precedenti, cresce la dimensione della cassa arrivando a 45 mm di diametro, proprio come i Connected Calibre E4 attualmente in commercio. Essendo una versione premium può contare su una lunetta in ceramica collocata attorno al display OLED da 1,39 pollici 454 x 454 pixel e viene abbinato con un cinturino in gomma traspirante adatto alle attività sportive.

Per quanto riguarda il software, la Sport Edition offre la funzione Trail & Hiking, che sfrutta il barometro dell’orologio per valutare le proprie prestazioni durante le attività di trail running ed escursionismo.

Il prezzo consigliato al pubblico del modello in questione è di 2.600 dollari (2.450 euro circa).

TAG Heuer renderà disponibili tutte e tre le versioni nel corso di questo mese, gennaio 2023, e promette di aggiornarli a Wear OS 3 non appena Google inizierà a distribuire il nuovo software.

