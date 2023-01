A poco più di due mesi dalla presentazione e dall’arrivo in Italia del modello Gen 6 Wellness Edition, Fossil presenta in occasione del CES 2023 di Las Vegas il suo nuovo Gen 6 Hybrid Wellness Edition, uno smartwatch ibrido che coniuga analogico e digitale insieme.

Fossil presenta Gen 6 Hybrid Wellness Edition con cassa da 44 mm

Fossil presenta l’ultimo arrivato della famiglia di smartwatch Gen 6 Wellness Edition, lanciata a ottobre 2022; il dispositivo si presenta in tre differenti colorazioni quali nero, bianco e oro rosa, ma offre molteplici possibilità di personalizzazione estetica grazie alla vasta gamma di cinturini abbinabili.

Lo smartwatch ha uno spessore di 11 mm e un diametro della cassa di 44 mm, la corona e i pulsanti tattili possono essere utilizzati per la navigazione all’interno dei menù e tra le funzionalità dell’orologio che, come lascia intuire il nome, è un modello ibrido analogico e digitale, dotato di lancette meccaniche e un display e-ink con retroilluminazione.

Per quanto riguarda le funzionalità Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition offre il rilevamento automatico dell’allenamento, la misurazione del livello di ossigenazione nel sangue e della frequenza cardiaca, oltre a notifiche per messaggi, chiamate a applicazioni e indicazioni aggiornate per il meteo; l’orologio è inoltre compatibile con l’assistente virtuale Alexa, con tutti i benefici che questa integrazione può offrire.

Lo smartwatch vanta un’autonomia che può raggiungere le due settimane con una singola carica, ed è inoltre in grado di ricaricarsi rapidamente passando dallo 0% all’ 80% in un’ora. Attualmente non ci sono indicazioni ufficiali circa le tempistiche di commercializzazione, né per quanto riguarda il prezzo di vendita che, presumibilmente, potrebbe non discostarsi troppo da quello del suo predecessore.

