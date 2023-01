OnePlus 11 è stato presentato in Cina, ma per vederlo in Europa dovremo attendere ancora qualche settimana. Con OnePlus 10T 5G in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro, ha senso aspettare il nuovo modello, che verrà sicuramente proposto a un prezzo superiore? Andiamo a scoprirlo.

OnePlus 10T 5G è in offerta su Amazon con quasi 200 euro di sconto

Ultimamente seguire la gamma di flagship OnePlus sta diventando un po’ più complicato. Dopo aver proposto il solo OnePlus 10 Pro (OnePlus 10 non è mai arrivato), la casa cinese ha deciso di proporre, meno di sei mesi dopo, OnePlus 10T 5G (uscito ad agosto), senza lanciare una versione Pro dello stesso. A inizio gennaio 2023 è arrivato in Cina OnePlus 11, e non sembra essere previsto neanche in questo caso un modello Pro. Per il Vecchio Continente toccherà attendere il mese di febbraio, e dunque vale la pena dare uno sguardo all’intrigante offerta a disposizione su Amazon proprio per OnePlus 10T 5G, in versione 8-128 GB.

Lo smartphone offre uno schermo Fluid AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate adattivo tra 60 e 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con GPU Adreno 730, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in promozione). La connettività risulta completa, porta per il jack da 3,5 mm a parte (ormai assente su tanti modelli): abbiamo infatti 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e, naturalmente, porta USB Type-C.

Il comparto fotografico vede una singola fotocamera anteriore da 16 MP per selfie e videochiamate, e una tripla fotocamera sul retro: questa può contare su un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS e PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP, utile per gli scatti molto ravvicinati. A disposizione anche speaker stereo e un lettore d’impronte digitali integrato nel display AMOLED. La batteria è da 4800 mAh, e grazie alla doppia cella può offrire una ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da ben 150 W, capace di far tornare l’autonomia al 67% in appena 10 minuti.

OnePlus 10T 5G è stato lanciato ad agosto al prezzo consigliato di 719 euro per la versione 8-128 GB. La stessa è ora disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 534,81 euro nella colorazione Moonstone Black. Per procedere all’acquisto potete semplicemente seguire il link qui in basso, mentre per eventuali indecisioni avete disponibile qui sopra la nostra recensione.

Acquista OnePlus 10T 5G in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Buds Pro, le cuffie di punta dell’azienda