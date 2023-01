Le Feste sono finite ed è già arrivato il momento di accogliere i saldi invernali. Le offerte partono oggi sul sito HiHonor, dove possiamo trovare sconti riguardanti alcuni dei modelli di smartphone Android più popolari del marchio HONOR, ma anche altri prodotti dell’ecosistema. Siete pronti a scoprire le migliori occasioni dell’iniziativa Winter Sale?

Sono arrivati i saldi HONOR! Ecco le offerte dei Winter Sale

Le offerte dei Winter Sale sono valide fino al 29 o al 31 gennaio 2023 e toccano diversi prodotti a marchio HONOR. I protagonisti dei saldi invernali della casa cinese sono soprattutto tre: HONOR 70 5G, proposto in diverse configurazioni e bundle, HONOR Magic4 Pro e il notebook HONOR Magicbook 16.

HONOR 70 5G è uno dei modelli di maggiore successo del produttore: mette a disposizione un display OLED curvo da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), con HDR10+ e refresh rate di 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus octa core a 6 nm, al cui fianco prendono posto 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Oltre alla fotocamera anteriore da 32 MP, il comparto fotografico vede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX800 Super Sensing Camera da 54 MP, sensore ultra-grandangolare e macro da 50 MP e sensore di profondità da 2 MP. Lato connettività abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4800 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge a 66 W (con cavo).

HONOR Magic4 Pro alza un po’ l’asticella e offre il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo schermo è un OLED LTPO 19,5:9 da 6,81 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz. A livello fotografico sono disponibili un sensore anteriore da 12 MP con sensore ToF 3D e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 64 MP (con zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x). Non mancano connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria scende a 4600 mAh, ma offre una ricarica rapida SuperCharge da 100 W e la ricarica wireless.

In più c’è una promozione sul notebook HONOR Magicbook 16, che dispone di schermo IPS FullView da 16,1 pollici, processore AMD Ryzen 5000, 16 GB di RAM a doppio canale, 512 GB di storage con SSD, e ovviamente di Windows 11. Ecco le offerte più interessanti dell’iniziativa Winter Sale di HONOR:

Se siete interessati potete acquistare i suddetti prodotti seguendo uno dei link qui in basso. Per dare uno sguardo a tutte le offerte dei Winter Sale HONOR, valide fino al 29 o al 31 gennaio 2023 (in base al prodotto), potete invece cliccare qui. Per eventuali indecisioni, qui in fondo potete consultare le nostre recensioni.

