Google sta lavorando a una riprogettazione della barra degli strumenti relativa alle scorciatoie di Gboard da agosto. Lo sviluppo della funzionalità ha raggiunto un nuovo stadio con l’ultima versione beta dell’app rilasciata questa settimana, la quale modifica anche l’interfaccia della tastiera per i tablet.

Gboard testa una novità per le scorciatoie

Analizzando il codice dell’APK relativo alla versione 12.6 dell’app Gboard, il team di 9To5Google ha rilevato che il nuovo design rende le scorciatoie e gli strumenti della tastiera più simili a dei tasti rettangolari con angoli arrotondati, una soluzione che ha consentito a Google di inserire un nuovo controllo al posto dei puntini di sospensione.

Il nuovo pulsante a sinistra nella barra riprogettata visualizza un nuovo layout a griglia per le scorciatoie rimanenti che ora include anche “Language Switcher” e mette più in vista la spiegazione su come l’utente può includere una di queste scorciatoie applicando una pressione prolungata sulla stessa e trascinandola sulla barra. Al momento non è chiaro quando verrà lanciata questa riprogettazione.

Gboard testa una novità per i tablet

La versione 12.6 di Gboard introduce anche una modifica all’interfaccia utente completa della tastiera sui tablet Android introdotta a ottobre. Nell’angolo in basso a destra, al posto del pulsante che nasconde Gboard, Google ha aggiunto un’altra scorciatoia “?123”.

Tuttavia è sempre possibile emulare il precedente pulsante toccando un punto qualsiasi dello schermo o utilizzando il gesto indietro.

