Da diversi anni la musica viene ascoltata principalmente in streaming tramite lo smartphone, tuttavia gli audiofili potrebbero trovare interessante il nuovo prodotto di Sony che consiste in un walkman digitale con Android che promette di offrire un’ascolto di qualità Hi-Fi.

Il nuovo walkman Sony NW-A306 non funziona con le musicassette, quindi non si pone come un oggetto per nostalgici (anche se la musicassetta può essere impostata come immagine sul display), ma come un moderno lettore audio con supporto nativo per i file DSD, pensato quindi per gli amanti dell’audio ad alta qualità.

Caratteristiche del lettore musicale Sony NW-A306

Oltre a offrire il supporto nativo per i file DSD, il nuovo walkman digitale di Sony è certificato Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless con supporto per i protocolli Bluetooth LDAC, aptX e aptX HD.

Con un aspetto che ricorda un comune power bank, il dispositivo impiega componentistica di fascia alta come l’amplificatore digitale S-Master HX sviluppato appositamente per Walkman che secondo la società introduce una distorsione bassissima.

Per il resto il Walkman Sony NW-A306 è basato sul sistema operativo Android e offre connettività Wi-Fi dual band per poter sfruttare anche le più popolari app di streaming musicale, tuttavia il prodotto fa la differenza nell’ascolto dei file locali grazie al supporto DSD 11,2896 MHz / 1 bit e FLAC 192 kHz / 24 bit.

In quest’ottica il dispositivo è dotato di una memoria interna da 32 GB dei quali 18 sono utilizzabili per l’archiviazione della musica, che potrebbero non bastare viste le dimensioni dei file di alta qualità, tuttavia è possible ampliare lo storage tramite schede microSD.

Sony NW-A306 offre una porta USB-C 3.2 Gen1 per la ricarica e il trasferimento dei file musicali e l’autonomia dichiarata arriva fino a 36 ore ascoltando file mp3 con cuffie cablate, tuttavia la durata della batteria scende a 14 ore in modalità DSD (11,2896 MHz / 1 bit) e non supera le 22 ore in modalità wireless.

Disponibilità e prezzi del lettore musicale Sony NW-A306

Il walkman digitale Sony NW-A306 sarà disponibile in Europa a partire da questo mese nelle due opzioni di colore blu e nero al prezzo consigliato di 330 euro. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina ufficiale del prodotto.

Potrebbe interessarti: Migliori cuffie over-ear, ecco i nostri consigli