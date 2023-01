L’applicazione per Android di Google One, il servizio che aggiunge spazio extra di archiviazione in cloud, ha raggiunto un importante traguardo sul Google Play Store, con più di un miliardo di download.

Il servizio è solo l’ennesimo tra i tanti di Google a raggiungere questo obiettivo, assieme a Documenti, Google Traduttore e Google Lens, tra gli altri. Rilasciato per la prima volta nel 2018, Google One è un servizio a pagamento che permette di aggiungere spazio di archiviazione al proprio account Google da utilizzare con Drive o Foto, ma non solo.

Le funzionalità principali di Google One

Google One offre diversi piani a pagamento con spazio aggiuntivo che va a sommarsi ai 15 GB di spazio di archiviazione gratuito garantito a tutti gli account Google. In Italia è possibile acquistare 100 GB di spazio extra a 1.99 euro al mese (19.99 euro all’anno), 200 GB a 2.99 euro al mese (29.99 euro all’anno) o 2 TB a 9.99 euro al mese (99.99 euro all’anno).

Tutti gli abbonanti hanno la possibilità di utilizzare effetti di modifica avanzati in Google Foto, non disponibili nell’app di base, mentre coloro che optano per un abbonamento da 2 TB ottengono il 10% di rimborso su ogni acquisto effettuato sul Play Store e la possibilità di utilizzare un VPN (quest’ultimo è gratuito per tutti i possessori di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro anche se non hanno un abbonamento).

Google One è anche dotato di un servizio di assistenza attivo 24/7 tramite chiamata, chat o e-mail e permette di condividere lo spazio di archiviazione acquistato con altri 5 membri della stessa famiglia.