Google Chrome su Android offre quasi tutte le potenzialità della versione desktop, tuttavia non permette di aprire più schede e passare da una all’altra è alquanto scomodo. I tablet e alcuni smartphone pieghevoli sono in grado di gestire più istanze di Chrome, ma sulla maggior parte degli smartphone ciò non è possibile, a meno di non ricorrere a qualche espediente.

Eseguire più istanze di Chrome sullo smartphone Android è possibile ad esempio installando una versione di Chrome Canary o Dev che verrebbero eseguite come app separate. Alcune interfacce come la MIUI di Xiaomi consentono la clonazione delle app producendo risultati simili, ma presto la situazione potrebbe cambiare grazie alla nuova opzione Instance Switcher di Chrome.

Google Chrome a breve potrebbe gestire più finestre su Android

Secondo ChromeUnboxed l’ultima versione di Chrome 108 per Android include l’opzione Instance Switcher nel menu a tre punti nell’angolo in alto a destra che consente di aprire più finestre di Chrome.

Toccando un’istanza aggiuntiva nel menu per gestire le finestre si apre il menu panoramica dell’app Android, aggiungendo l’istanza di Chrome secondaria selezionata sotto a quella che l’utente sta utilizzando, rendendo più comodo passare da una finestra di Chrome all’altra o aprirle in una visualizzazione a schermo diviso.

La funzione Instance Switcher di Chrome sembra essere disponibile per tutti coloro che eseguono la versione stabile del browser, ma sembra che Google abbia rimosso il flag che permette di abilitarla.

