Se state cercando un nuovo tablet Android e volete puntare a un prodotto compatto che risulti comodo anche in mobilità e che non vi alleggerisca troppo il portafoglio, allora dovreste dare una possibilità a Samsung Galaxy Tab A7 Lite, attualmente in offerta su Amazon.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite in offerta su Amazon: tablet compatto a un piccolo prezzo

I tablet compatti, esattamente come gli smartphone, non sono particolarmente numerosi sul mercato. Proprio per questo potrebbe valere la pena dare una possibilità a questo Samsung Galaxy Tab A7 Lite, soprattutto considerando il prezzo a cui viene venduto in queste ore su Amazon. Si tratta di un tablet con connettività Wi-Fi, ma ovviare al “problema” è ormai semplicissimo vista la funzione hotspot disponibile sugli smartphone e la grande quantità di giga offerti dagli operatori.

Galaxy Tab A7 Lite non è un prodotto appena uscito, ma grazie al supporto offerto da Samsung può già contare sulla One UI Core 5 basata su Android 13. La scheda tecnica include un display TFT da 8,7 pollici WUXGA+ e il SoC MediaTek Helio P22T, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). A bordo anche una fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e una anteriore da 2 MP per le videochiamate, connettività Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C e doppio speaker stereo firmato AKG con supporto Dolby Atmos. La batteria è da 5100 mAh, con ricarica cablata da 15 W.

Potete acquistare Samsung Galaxy Tab A7 Lite in offerta su Amazon al prezzo di 149,99 euro, con spedizione inclusa ed eventuale pagamento in cinque rate mensili. Se siete interessati vi lasciamo al link diretto:

Acquista Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi in offerta

Leggi anche: I migliori tablet Android: ecco la classifica di Gennaio 2023