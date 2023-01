Optima Mobile rinnova il suo listino di offerte con il lancio di Optima Super Mobile. Si tratta di una nuova tariffa che offre un ricco bundle dati ad un costo contenuto. Il punto di forza è rappresentato dallo sconto applicato al primo anno. Scegliendo Optima Super Mobile, infatti, si potrà beneficiare di un canone dimezzato per i primi 12 mesi di sottoscrizione andando, quindi, a pagare appena 4,95 euro al mese. L’offerta non ha vincoli e, quindi, alla fine del periodo promozionale sarà sempre possibile cambiare operatore. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta dell’operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone per erogare i suoi servizi.

Optima Super Mobile: la nuova offerta da 100 GB costa solo 4,95 euro al mese (per il primo anno)

La nuova offerta di Optima Mobile è davvero completa e conveniente. A partire da oggi, infatti, è possibile attivare Optima Super Mobile. La tariffa in questione completa il pacchetto di offerte dell’operatore virtuale su rete Vodafone e ripropone gli stessi bonus messi a disposizione in occasione del Black Friday da Optima. A disposizione dei nuovi clienti che scelgono Optima Super Mobile c’è un bundle comprendente:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G ogni mese; la connessione ha una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

Optima Super Mobile presenta un costo di appena 4,95 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, la tariffa si rinnoverà al prezzo “standard” (comunque molto valido) di 9,90 euro al mese. Da notare che la tariffa include un contributo di attivazione di 9,90 euro una tantum e può essere attivata con o senza portabilità del numero (da qualsiasi operatore).

La nuova promozione di Optima Mobile è disponibile esclusivamente richiedendo l’attivazione online, tramite il sito dell’operatore (dal link che trovate qui di sotto). Una volta richiesta l’attivazione dell’offerta, l’utente riceverà la SIM a casa in modo completamente gratuito, nel giro di pochi giorni lavorativi e dovrà seguire una semplice procedura di attivazione per iniziare ad usare la SIM e portare a termine la portabilità dal proprio operatore.

Per il momento, Optima Super Mobile non ha una data di scadenza. Si tratta, in ogni caso, di un’offerta limited edition che potrebbe terminare a breve. Per tutti i dettagli in merito alla promozione rimandiamo, quindi, al sito ufficiale del provider, linkato qui di seguito:

