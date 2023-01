Ormai la notizia è ufficiale, il 1° febbraio si terrà l’evento di presentazione della nuova serie Samsung Galaxy S23, il Galaxy Unpacked. Nonostante manchi poco tempo, le indiscrezioni non accennano a diminuire e, dopo aver visto i presunti tagli di memoria degli smartphone in arrivo, scopriamo ora che l’azienda potrebbe avere in serbo un paio di sorprese.

Samsung prepara le promozioni per i pre ordini di Galaxy S23

Il colosso coreano è solito incentivare le vendite iniziali dei suoi smartphone di punta con delle offerte riservate agli utenti che pre ordinano i suoi dispositivi, anche in occasione dell’uscita della gamma Galaxy S23 sembra che Samsung abbia in mente delle iniziative analoghe.

È stata diffusa in rete un’immagine dal leaker @sondesix, proveniente da un rivenditore estone, raffigurante quello che sembra essere un teaser della promozione dedicata ai preordini degli smartphone in questione.

Another Samsung Galaxy Unpacked 2023 teaser, along with its registration page has appeared on an Estonian retailer website. pic.twitter.com/4ZdpWB28W7 — Alvin (@sondesix) January 7, 2023

Come potete notare dall’immagine, sembra che l’azienda abbia intenzione di regalare, a tutti coloro che effettueranno il pre ordine di un dispositivo della serie Galaxy S23, le Galaxy Buds 2 Pro. Non è chiaro attualmente in quali mercati sarà attiva la promozione in questione, ma sappiamo che l’azienda è solita differenziare questo tipo di iniziative, motivo per cui ci si potrebbe aspettare iniziative simili abbinate ad altri dispositivi, come Galaxy Buds 2 o la serie Galaxy Watch 4.

Samsung potrebbe svelare il futuro SoC della serie Galaxy S25 all’evento Galaxy Unpacked

Abbiamo già visto a inizio anno alcune voci che volevano Samsung intenzionata a produrre in autonomia i processori per i propri smartphone di punta, la serie Exynos infatti è composta da processori che non sono pensati per un uso esclusivo e specifico, ma rappresentano una soluzione aperta a tutti.

Ora la stessa fonte della precedente indiscrezione, Ice Universe, comunica su Twitter come l’azienda possa avere in programma per l’evento Galaxy Unpacked qualcosa in merito ai nuovi processori.

TM Roh will reveal the latest information on the "Galaxy dedicated chip" at the Galaxy S23 launch event. pic.twitter.com/yw7e8KcxxL — Ice universe (@UniverseIce) January 8, 2023

È possibile che Samsung abbia intenzione di rivelare alcune informazioni riguardo ai nuovi processori che dovrebbero debuttare con la serie Galaxy S25, nonostante non ci siano informazioni precise al riguardo, sembra che il SoC in questione possa essere prodotto utilizzando il processo di fabbricazione 3nm GAA di seconda o terza generazione dell’azienda; a quanto pare, ne sapremo presto di più.

