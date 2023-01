Quando si parla di gestione dei social media non è un mistero come gli iPhone siano ancora preferibili in maniera abbastanza netta agli smartphone Android. Non è un caso che la maggior parte dei professionisti del settore facciano uso dei dispositivi con la mela per svolgere quotidianamente il proprio lavoro di creazione di contenuti.

Ciò è dovuto in gran parte al fatto che su iOS le app possono sfruttare meglio la funzione fotocamera dello smartphone, potendo accedere direttamente all’app Fotocamera nativa del sistema operativo. Su Android, invece, il funzionamento è piuttosto diverso; basti pensare a foto e video catturati direttamente dalla funzionalità storie di Instagram per Android: gli scatti risultano di bassa qualità perché l’app di Instagram non ha accesso diretto alla fotocamera, ma sostanzialmente riceve l’immagine come se stesse catturando uno screenshot di ciò che vede l’utente in fase di scatto, il che porta comprensibilmente a una qualità complessiva decisamente inferiore.

Nessun compromesso nella qualità delle foto per i social

Per ristabilire gli equilibri è necessaria più che mai la collaborazione tra gli sviluppatori di app per Android e i produttori di dispositivi. A quanto pare qualche azienda si sta dando da fare in tal senso e, come riporta il leaker Ahmed Qwaider su Twitter, è prevista in futuro una collaborazione di questo tipo tra Samsung da un lato e Snapchat, TikTok e Instagram dall’altro.

Samsung sembra aver accolto positivamente i feedback degli utenti, mettendosi al lavoro per trovare una soluzione al problema. A quanto pare, il produttore sudcoreano ha lavorato per modificare il processo di acquisizione di foto e video da app di terze parti: sembrerebbe, infatti, che a breve scattare direttamente con la funzione fotocamera interna alle app social menzionate non inficerebbe sulla qualità degli scatti, garantendo un risultato sensibilmente migliore di quello attualmente riproducibile. Sebbene sia una novità molto apprezzata e richiesta da tempo, sembrerebbe che le intenzioni di Samsung siano quelle di inserirla come pacchetto di funzioni esclusive della serie Samsung Galaxy S23, ormai prossima al lancio come confermato da Samsung stessa. Tuttavia, è possibile che nei mesi successivi il supporto venga esteso ad altri dispositivi Samsung anche di generazione precedente con un aggiornamento software.

La collaborazione tra Samsung e Snapchat non è però del tutto nuova. Il produttore ha già introdotto, un po’ in sordina, l’integrazione nativa della fotocamera nell’app di messaggistica sulla serie Samsung Galaxy S22. Il suo funzionamento è simile a quello di Google Pixel 6 e Pixel 7, dove Snapchat può accedere direttamente alla modalità notturna per ottimizzare gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, il fatto che i produttori di smartphone collaborino con un maggior numero di app è estremamente positivo, soprattutto perché Instagram e TikTok attualmente possono vantare più utenti di Snapchat, il che significa che molti più utenti potrebbero in futuro beneficiare della condivisione di foto in qualità maggiore.

La strada per una gestione più efficace della fotocamera nelle app di terze parti è dunque tracciata. Non ci resta che aspettare il lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S23 per provare in prima persona le integrazioni e capire se finalmente gli smartphone Android potranno finalmente competere da questo punto di vista con quelli di Apple.

