In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, la cui data di presentazione è in programma per il prossimo mese.

Nelle scorse ore altri due popolari leaker hanno voluto dare il loro personale contributo a questo flusso di voci sui prossimi smartphone di punta del colosso coreano, svelando alcuni interessanti dettagli (sulla cui attendibilità è bene precisare che non vi sono garanzie).

Nuove anticipazione sulla serie Samsung Galaxy S23

Iniziando da Snoopy Tech, Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere lanciato sul mercato con 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione mentre la variante Plus dovrebbe vantare 8 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Più possibilità di scelta, invece, dovrebbero avere gli utenti interessati a Samsung Galaxy S23 Ultra, che sul mercato dovrebbe arrivare in tre versioni: 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione e 12 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione (quest’ultima versione dovrebbe essere disponibile soltanto sullo store ufficiale di Samsung).

Tutti e tre i modelli dovrebbero essere disponibili in quattro colorazioni (Botanic Green, Misty Lilac, Phantom Black e Cotton Flower), alle quali se ne dovrebbero aggiungere altre (che saranno disponibili soltanto attraverso lo store ufficiale di Samsung).

E proprio di queste colorazioni “speciali”, che saranno disponibili in quantità limitate, si è occupato Ross Young, a dire del quale per la variante Ultra saranno Gray, Light Blue, Light Green e Red.

Ricordiamo che nelle scorse ore, probabilmente per errore, Samsung ha svelato la data di presentazione ufficiale della sua nuova serie di smartphone di punta: l’atteso evento Galaxy Unpacked è in programma per mercoledì 1 febbraio 2023.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato.