La potenza di calcolo dei processori non è l’unico aspetto importante per riuscire a mettere a disposizione degli utenti un dispositivo performante, in quanto c’è da considerare anche l’ottimizzazione di tale CPU nel contesto hardware e software in cui va ad inserirsi e da questo specifico punto di vista Apple si è rivelata un’azienda lungimirante, potendo contare su due serie di processori, la A e la M, dedicate a telefoni, tablet e computer.

Lo scorso anno anche Google ha deciso di puntare su una propria CPU per gli smartphone della serie Google Pixel 6, ossia Google Tensor, processore che per le sue prestazioni ha già conquistato gli utenti e che con la serie Google Pixel 7 avrà una sua seconda generazione.

Nel 2025 Samsung potrebbe adeguarsi alla concorrenza

Samsung, invece, sebbene da tanti anni si occupi della progettazione e della realizzazione dei processori Exynos, fino a questo momento non ha mai sviluppato delle CPU apposite per i suoi smartphone: i chip del colosso coreano, infatti, non sono stati pensati fino ad oggi per un uso esclusivo e specifico, trattandosi di soluzioni aperte a tutti.

Ebbene, la musica potrebbe cambiare nel 2025, almeno ciò è quanto sostiene il popolare leaker Ice Universe, a dire del quale con la serie Samsung Galaxy S25 il produttore coreano avrebbe in progetto di fare esordire un processore dedicato ai suoi smartphone.

Non è questa la prima volta che in Rete si diffondono delle voci secondo cui Samsung avrebbe deciso di intraprendere tale strada e, del resto, non c’è da stupirsi più di tanto. Anzi, c’è da chiedersi come mai il colosso coreano abbia atteso così tanto per conformarsi ad Apple (e, più di recente, anche a Google) per una scelta che appare quasi scontata.

Un processore su misura per i suoi telefoni di punta potrebbe aiutare Samsung a superare Apple e i suoi iPhone anche a livello di prestazioni, migliorando pure la gestione delle risorse.

Resta da capire se perché ciò avvenga sarà necessario attendere davvero sino al 2025.

