A volte il rilascio di un nuovo aggiornamento mensile di sicurezza è causa di qualche fastidioso bug e anche i possessori degli smartphone della serie Google Pixel di tanto in tanto possono incorrere in questa situazione.

Ebbene, l’ennesima conferma è arrivata proprio in questi giorni in seguito al rilascio da parte del team di sviluppatori del colosso di Mountain View dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio: pare, infatti, che vari utenti Google Pixel dopo l’update abbiano riscontrato problemi con il Bluetooth e la connessione al sistema di entertainment delle loro auto.

Un nuovo bug per alcuni utenti Google Pixel

In Rete sono andate via via aumentando le segnalazioni di utenti che lamentano le difficoltà incontrate per riuscire ad accoppiare gli smartphone alle loro auto, con un conseguente evidente peggioramento dell’esperienza di guida.

Pare che il bug sia relativo proprio alla connessione con l’auto, in quanto non vi sarebbero problemi invece a connettersi ad altri dispositivi Bluetooth, come ad esempio un paio di cuffie.

Stando a quanto è possibile apprendere, il bug sembra essere riscontrato con più frequenza sui modelli dotati di processore Google Tensor, come le serie Google Pixel 6 e Pixel 7 e non riguarderebbe le auto di tutti i produttori ma solo quelle di alcuni brand, come Kia, Hyundai, Toyota, Honda e Infiniti.

Al momento non è chiaro a cosa sia dovuto tale bug ma non sembrano esservi dubbi sul fatto che sia stato riscontrato solo dopo che è stato rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2023.

Il team di Google non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale su tale problema ma è stato già informato della sua esistenza e la speranza è che il suo team di sviluppatori si sia già messo al lavoro per trovare una soluzione da implementare il prima possibile.

Potrebbe interessarti anche: Android Auto Coolwalk è disponibile per tutti