Matter sarà probabilmente il protagonista delle case smart nel 2023, e il CES di questi giorni ci sta già dando un assaggio di tanti nuovi dispositivi smart home con supporto allo standard di interoperabilità. Ieri vi abbiamo mostrato le novità di Nanoleaf presentate alla fiera, tutte con piena compatibilità con Matter. Anche Govee è pronta a salire sul carro e, grazie alla collaborazione con Google, ha presentato la striscia luminosa a LED M1, il primo prodotto per l’illuminazione dell’azienda abilitato a Matter, ideato come parte del programma di accesso anticipato a Matter di Google.

Nel caso in cui non sappiate cos’è Matter (qui una nostra guida sul suo funzionamento), si tratta di uno standard che uniformerebbe il modo in cui i dispositivi domestici intelligenti comunicano tra loro e il modo in cui possono essere controllati, indipendentemente dalla marca e modello del dispositivo in possesso. Lo standard è infatti compatibile con Google Home, Samsung SmartThings e Apple HomeKit. In teoria, tutti i dispositivi abilitati a Matter dovrebbero condividere una serie di funzioni comuni, controllabili con qualsiasi app di gestione.

La nuova striscia luminosa di Govee compatibile con Matter

Con la sua nuova striscia luminosa, Govee spera di poter fornire un servizio più affidabile. Dato che Matter si basa su standard di rete locali, i prodotti che lo utilizzano non hanno bisogno di fare affidamento su una connessione internet o sul server di un’azienda, garantendo maggiore resistenza alle interruzioni di connessione o, in casi estremi, al fallimento dell’azienda produttrice. A livello più strettamente pratico, il ritardo tra la pressione di un pulsante o la pronuncia di un comando vocale e l’accensione o lo spegnimento di una luce o il cambio di colore dovrebbe essere molto meno evidente e quasi istantaneo.

Oltre a Matter, la striscia luminosa a LED M1 di Govee offre ulteriori funzioni e aggiornamenti. La M1 è dotata di quella che Govee chiama tecnologia RGBIC+, che dovrebbe consentire di ottenere luci ancora più nitide per tutta la lunghezza della striscia. Inoltre, il numero di perline per metro è maggiore, garantendo una illuminazione più potente e uniforme.

Altri prodotti presentati e disponibilità

Al CES 2023 l’azienda ha annunciato anche un nuovo kit di sincronizzazione per videogiochi basato sull’intelligenza artificiale, che consente di dotare il monitor di retroilluminazione durante le sessioni di gaming, un po’ come il nuovo Nanoleaf 4D TV Smarter Kit, di cui potete leggere il funzionamento nell’articolo sulle novità Nanoleaf menzionato all’inizio.

La striscia luminosa a LED M1 sarà lanciata nei primi mesi del 2023, anche se i prezzi non sono al momento stati comunicati. L’azienda ha anche confermato l’arrivo sul mercato nei prossimi mesi di molti altri prodotti a marchio Govee abilitati a Matter.

Potrebbe interessarti anche: Migliori Lampadine Smart: come sceglierle e quali acquistare