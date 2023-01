Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Google Pixel 7a ma il prossimo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View continua ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni.

E così, dopo il video di alcuni giorni fa, in Rete arrivano nuove immagini dello smartphone, accompagnate da alcune interessanti informazioni relative alle caratteristiche tecniche su cui il team di Google ha deciso di puntare e che dovrebbero rendere questo telefono uno dei migliori che gli utenti potranno scegliere tra quelli di fascia media.

Google ha ormai bloccato da remoto il modello protagonista del video ma non prima che potesse fornirci un altro paio di anticipazioni relative alle sue caratteristiche.

Stando a quanto riportato dal suo possessore, il modello in questione può contare su 8 GB di RAM LPDDR5 e su 128 GB di memoria di archiviazione.

Tale Google Pixel 7a è ormai inutilizzabile ma è comunque possibile vederlo ancora una volta dal vivo e apprezzare il suo design:

Remembering the Pixel 7a? The guy messaged me a few minutes ago that the phone is remotely locked by Google.

At least we now know another detail: 8GB LPDDR5 RAM and 128GB pic.twitter.com/ZRaDUXYSDW

— No name (@chunvn8888) January 4, 2023