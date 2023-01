Era qualche settimana che non parlavamo di Google Pixel 7a e oggi torniamo a farlo perché è spuntato un video di quasi 1 minuto che conferma alcuni suoi aspetti, in modo particolare estetico e software. Il video in questione proviene da un gruppo Facebook dedicato ai Pixel ed è stato postato da un ragazzo vietnamita, che, a quanto pare, è già in possesso di un prototipo.

Il video che mostra Google Pixel 7a in azione

Il video conferma l’aspetto estetico e le dimensioni contenute di Google Pixel 7a ma soprattutto conferma una cosa di cui tanto si è discusso per il precedente modello e che era in dubbio per lui: parliamo della frequenza d’aggiornamento del display. E, a giudicare dal video, Google Pixel 7a potrà contare sulla funzionalità Display Fluido che garantirà una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz. Sappiamo che il 120 Hz è riservato ai top di gamma di Google e che ai modelli minori, quelli base per intenderci, Google riserva il 90 Hz, come nel caso di Pixel 5, 6 e 7.

Previous Next Fullscreen

Il video non mostra nient’altro di curioso, se non lo smartphone in azione con una estrema fluidità e reattività. A questo punto è tutto noto e confermato e addirittura girano già i primi prototipi, per cui ci aspettiamo che Google Pixel 7a sia presentato nel giro di qualche mese al massimo; se non dovessero saltare fuori imprevisti, che ne potrebbero ritardare il lancio, immaginiamo che sia lanciato entro il primo semestre di quest’anno.