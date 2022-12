Se ritenete che gli sviluppatori di WhatsApp, nonostante il loro incessante lavoro di ottimizzazione, non introducano abbastanza novità per i vostri gusti, ci sono i concept che potrebbero soddisfare questo desiderio di nuove funzionalità.

E così lo staff di WABetaInfo nelle scorse ore ha deciso di condividere un’altra simpatica idea: ci riferiamo al concept di una funzionalità in virtù della quale gli utenti possono bloccare fino a 5 conversazioni in alto nell’elenco delle chat.

Un’altra interessante idea per gli sviluppatori di WhatsApp

La funzione per bloccare le conversazioni in cima all’elenco delle chat è stata introdotta diversi anni fa su WhatsApp per Android, iOS e Desktop e grazie ad essa gli utenti hanno la possibilità di mantenere le loro conversazioni più importanti nella parte superiore dello schermo, in modo da poterle raggiungere immediatamente.

Allo stato attuale è possibile pinnare soltanto 3 conversazioni in cima all’elenco delle chat ma sono tanti gli utenti a desiderare che questo limite venga alzato.

Ebbene, se 10 chat bloccate potrebbe finire per rendere questa funzionalità troppo invasiva (per arrivare alla prima conversazione “normale” sarebbe necessario scorrere verso il basso l’elenco), un nuovo limite di 5 chat bloccate potrebbe rappresentare un ragionevole compromesso.

Ecco, quindi, come potrebbe apparire WhatsApp con questa piccola modifica:

Questa modifica potrebbe rivelarsi molto utile in vari casi, consentendo agli utenti di dare la priorità a più conversazioni che sono più importanti per loro, soprattutto se si considera che giorno dopo giorno il numero di chat aumenta e, pertanto, un aiuto nell’organizzazione delle conversazioni più rilevanti è certamente ben accetto.

Anche in questo caso, come per gli altri concept, la speranza è che il team di sviluppatori di WhatsApp possa cogliere l’assist e apportare una modifica di questo tipo.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata all’apposito programma seguendo questo link) oppure scaricando i file APK delle varie versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app di messaggistica può invece essere scaricata dal Play Store attraverso il seguente badge:

